Евгений Пригожин сообщил, об освобождении территории восточнее реки Бахмутка

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Битва за Бахмут (Артёмовск) продолжается уже не первый месяц. По словам основателя Частной Военной Компании "Вагнер", с каждым днём на данном направлении проливается все больше крови, бои становятся всё ожесточеннее, а артиллерия врага бьёт интенсивнее.

Однако, по последним данным, вооруженные силы Украины выводят свои наиболее подготовленные подразделения из самого Артёмовска, оставляя на позициях контингент из недавно мобилизованных, бойцов территориальной обороны и наёмников грузинского легиона. В общей сложности 12 тысяч человек. Учитывая, что остальным подразделениям был дал зелёный свет на выход, этих бойцов решили принести в жертву, для победы в информационной войне.

Сегодня утром Евгений Пригожин сообщил через свою пресс-службу, что вся восточная часть Артёмовска, контролируется ЧВК "Вагнер", всё что находится восточнее реки Бахмутки - освобождено.

Уже давно стало очевидным, что вопрос взятия города, это вопрос времени. Это подтверждали военные эксперты с обеих сторон конфликта. Западные офицеры высшего звена, как действующие, так и с приставкой "экс", сходятся во мнении: Бахмут необходимо оставить, рано или поздно ВСУ будут вытеснены из города.

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