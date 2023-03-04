За 2 марта атаке подверглись сразу 3 села, в 2 из них зашли группы украинских боевиков, 1 село подверглось артобстрелу

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По всем имеющимся данный, выяснилось, что 2 марта диверсинно-разведывательная группа, проникшая на территорию Российской Федерации Брянской области, разделилась на части, и атаковала одновременно сёла Любечане и Сушаны, так как согласно источникам, сообщения о стрельбе поступали в полицию примерно в один период времени, с 8 до 9 часов утра.

Сами населённые пункты находятся на одинаковом расстоянии от границы с Украиной. Также в сообщениях говорилось о повреждении подстанции газораспределения и водонапорной башни. В это же время миномётному обстрелу подверглось другое село - Ломаковка. 20 снарядов калибром 122 миллиметра было выпущено по мирным жителям. Разрушены два частных дома, и еще в одном была повреждена крыша и выбиты стёкла. Погибло по итогу двое гражданских лиц: 36-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ-2107 и 64-летний водитель Niva Chevrolet. Именно второй человек и вёз троих детей в школу тем утром, в этой же машине 10-летний мальчик получил ранение, в результате обстрела машины террористами.

После сообщений о произошедшем, на место выехали сотрудники Полиции и Федеральной Службы Безопасности. Диверсанты заминировали дороги, ближе к вечеру того же дня, на одной из них подорвался автомобиль Росгвардии. В машине были подполковник, два капитана и сержант.

На данный момент въезды и выезды в атакованных населённых пунктах заблокированы Полицией, ФСБ и военными. Причем и со стороны украинской границу, и со стороны России. Проезжающих досматривают спецслужбы, в самом селе также ведутся проверки работы по поиску и обезвреживанию мин и взрывных устройств, ближе к границе с Украиной стоит военные, в полной боевой выкладке.

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