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Немногим ранее со стороны Украины на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате данного происшествия пострадали гражданские лица, по имеющейся информации два взрослых человека погибло, один ребёнок получил ранение.
Вину взял, как они себя называют, "Русский добровольческий корпус", воюющий на стороне украинской армии. Последователи Власова записали видео на фоне фельдшерского пункта, в селе Любечаны. Среди представителей этой организации, на видео фигурировал Денис Никитин.
Уже после бегства обратно на территорию Украины, Денис дал интервью британской газете Financial Times. В этом интервью он озвучил какое количество террористов проникло на территорию Российской Федерации и были ли осведомлены об операции киевские власти.
В рейде, по словам неонациста, участвовало в районе 45 боевиков. Также он отметил, что проведение такого рейда, было бы не осуществимо, без одобрения украинских властей и спецслужб. Без поддержки Киева боевики в таком количестве, попросту не дошли бы до границы с Россией.
Таким образом, одним интервью, Денис обесценил заявления Киева, о непричастности к данной вылазке и обвинения России в провокационных действиях.