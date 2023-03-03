Евгений Пригожин подтвердил, что Бахмут (Артёмовск) почти в полном кольце и ВСУ имеют последний шанс на выход из города

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Евгений Пригожин обратился к президенту Украины - Владимиру Александровичу Зеленскому. В этом обращении основатель Частной Военной Компании Вагнер предлагает Киеву, дать команду своим подразделениям, выйти из города, пока это возможно.

"Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК "Вагнер", практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим всё больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два, дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен" - заявил "Дирижёр Оркестра" Евгений Пригожин.

Ранее уже были сообщения, о ухудшении обстоятельств с подвозом необходимой провизии, для подразделений вооруженных сил Украины, оставшихся на территории Артёмовска. Та самая последняя дорога, о которой говорит Евгений Викторович, уже простреливается артиллерией ЧВК Вагнер. Об этом имелось и видеоподтверждение с украинской стороны.

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Информация о выходе из Бахмута наиболее подготовленного контингента украинской армии, также поступала ранее. Однако, остаётся лишь вопрос - "для чего Киев продолжает удерживать город «наименее подготовленным контингентом»?"