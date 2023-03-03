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Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
Основатель компании ЧВК Вагнер показал видео с военнопленными из Бахмута(Артёмовска)
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  Уже несколько месяцев вокруг Артёмовска протекают кровопролитнейшие бои. Украинские подразделения, как сообщалось не ним ранее, теряют сотни бойцов каждый день, но Киев вместо того, чтобы дать приказ об оставлении города, забрасывал на данное направление всё больше людей. Данный отрезок времени, останется в истории как "Бахмутская Мясорубка", которой Киев хотел просто доказать Европе и США, что они готовы на любые жертвы.

  В своём последнем видео обращении, основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин, описал актуальную обстановку на данном направлении. По словам бизнесмена, если ранее "Музыкальному Оркестру" противостояли профессиональные бойцы вооружённых сил Украины, то на сегодняшний день попадается всё больше стариков и детей, которые толком не имеют никакой военной подготовки. Безусловно парни бьются как могут, но смысла бросать их в "Бахмутскую Мясорубку" Евгений Пригожин не видит.

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  Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два, дайте им покинуть город  - обратился к президента Украины Евгений Пригожин.

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#украина #сво #война #специальная военная операция #вагнер #чвк #зеленский #бахмут #евгений пригожин
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