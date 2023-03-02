"Музыканты" дали концерт в Артёмовске, на крыше одного из зданий бойцы записали видео с музыкальными инструментами в руках

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Бойцы Частной Военной Компании Вагнера выложили в сеть видео, на котором "Оркестр" играет на различными музыкальных инструментах находясь практически в самом центре города Бахмут(Артёмовск).

Ролик снимался на одном из многоэтажных домов, а запись происходила при помощи дрона.с высоты птичьего полёта. В качестве музыкального сопровождения звучит песня Виктории Цыгановой - Вагнер. На данный видеоролик уже успел отреагировать и основатель компании "Вагнер" Евгений Пригожин:

«Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города».

"Музыканты" освобождают дом за домом, несмотря на яростное сопротивление украинских боевиков. Ранее Пригожин озвучил, насколько крепко украинские подразделения держатся за каждый метр. По словам бизнесмена, десятки тысяч бойцов ВСУ пытаются удержать город, и с каждым днём бои идут всё кровопролитнее. Киев постоянно перебрасывает в Бахмут подкрепления. Однако, всё очевиднее становится, что город рано или поздно окажется в полном окружении.

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