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Бойцы ЧВК Вагнер выложили в сеть видео практически из центра Бахмута
"Музыканты" дали концерт в Артёмовске, на крыше одного из зданий бойцы записали видео с музыкальными инструментами в руках
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  Бойцы Частной Военной Компании Вагнера выложили в сеть видео, на котором "Оркестр" играет на различными музыкальных инструментах находясь практически в самом центре города Бахмут(Артёмовск).

  Ролик снимался на одном из многоэтажных домов, а запись происходила при помощи дрона.с высоты птичьего полёта. В качестве музыкального сопровождения звучит песня Виктории Цыгановой - Вагнер. На данный видеоролик уже успел отреагировать и основатель компании "Вагнер" Евгений Пригожин:

  «Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города».

  "Музыканты" освобождают дом за домом, несмотря на яростное сопротивление украинских боевиков. Ранее Пригожин озвучил, насколько крепко украинские подразделения держатся за каждый метр. По словам бизнесмена, десятки тысяч бойцов ВСУ пытаются удержать город, и с каждым днём бои идут всё кровопролитнее. Киев постоянно перебрасывает в Бахмут подкрепления. Однако, всё очевиднее становится, что город рано или поздно окажется в полном окружении.

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#россия #украина #сво #война #специальная военная операция #пригожин #бахмут #чвк вагнер #артёмовск
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Почему я не люблю разгон оперативной памяти
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15:39
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Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
vurdalakec
15:39
Некачественный материал статьи.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
FelsheR-BAN100XX3
15:38
Я сколько ни шил на разных мамах, проблем не было. После обновы все равно все по дефолту будет. А кто-то даже из под винды шьет.))
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Ольга Ялынка
15:38
Очень согласна и никто не отвечает на этот вопрос
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
ХовжакаВсоло
15:37
О да, всю жизнь мечтал к папуасам слетать, чтобы меня там как у белого срезали скальп. Узкоглазые? Извините у меня на них аллергия, своих узбеков хватает. Короче такой себе у тебя список для : путешес...
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
32.50
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Бобро пожаловать в мир где TM5 не является гарантией стабильности) ну и да) clear cmos перед обновлением биоса) а еще возникает ощущение что автор первый раз разгон памяти делает)
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Ольга Ялынка
15:36
Может это вредительство
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
ХовжакаВсоло
15:35
Второй вариант. Да хотя наверное одинаково...
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
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