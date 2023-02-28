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В сети разгорелся настоящий скандал, за последние дни от майнеров поступает всё больше жалоб, касательно работы майнинг-пула "WoolyPooly". В течение последней недели, многие майнеры стали проводить эксперименты, разделяя своё оборудование на две равные части и подключая его к данному пулу и любому другому, для сравнения. Результат судя по всему многих огорчил.
Расследование на это тему провело уже несколько известных в сети майнинг-блогеров. По результату каждого из них, доходность, которую демонстрирует пул "WoolyPooly", всегда выходил ниже конкурента, причем не на какие-нибудь 5%, отрыв в 20-30% сложно назвать маленькой погрешностью. Эксперименты блогеров проводились на двух самых популярных, на данный момент, токенах: Kaspa и Nexa. Один из пользователей пула сообщает, что у него выплаты с пула, оказались ниже на 40%, чем рассчитывают различные майнинг-калькуляторы. Наиболее продвинутые пользователи уличили майнинг-пул, в переводе недостающих средств на собственный кошелёк.
На данный момент ситуация переросла в настоящую травлю, со стороны майнинг-сообщества. В связи с этим событием хэшрейт WoolyPooly на некоторых алгоритмах начал снижаться. Однако, падение сети остановили сообщения от команды майнинг-пула, по словам разработчик подобный инцидент произошел по техническим причинам, а в ближайшее время всем активным пользователям WoolyPooly, будет проведена рекалькуляция за период с 20 по 25 февраля.