В сети разгорелся скандал, по словам пользователей майнинг-пул "WoolyPooly" не выплатил им до 40% от положенного

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

реклама

В сети разгорелся настоящий скандал, за последние дни от майнеров поступает всё больше жалоб, касательно работы майнинг-пула "WoolyPooly". В течение последней недели, многие майнеры стали проводить эксперименты, разделяя своё оборудование на две равные части и подключая его к данному пулу и любому другому, для сравнения. Результат судя по всему многих огорчил.

Расследование на это тему провело уже несколько известных в сети майнинг-блогеров. По результату каждого из них, доходность, которую демонстрирует пул "WoolyPooly", всегда выходил ниже конкурента, причем не на какие-нибудь 5%, отрыв в 20-30% сложно назвать маленькой погрешностью. Эксперименты блогеров проводились на двух самых популярных, на данный момент, токенах: Kaspa и Nexa. Один из пользователей пула сообщает, что у него выплаты с пула, оказались ниже на 40%, чем рассчитывают различные майнинг-калькуляторы. Наиболее продвинутые пользователи уличили майнинг-пул, в переводе недостающих средств на собственный кошелёк.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент ситуация переросла в настоящую травлю, со стороны майнинг-сообщества. В связи с этим событием хэшрейт WoolyPooly на некоторых алгоритмах начал снижаться. Однако, падение сети остановили сообщения от команды майнинг-пула, по словам разработчик подобный инцидент произошел по техническим причинам, а в ближайшее время всем активным пользователям WoolyPooly, будет проведена рекалькуляция за период с 20 по 25 февраля.