На своём YouTube канале редакция CGTN выложила видеоролик, на которой отражены все события до и после подрыва ниток "Северного Потока".

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Китайский Международный Новостной Телеканал (CGTN) - является одной из крупнейших компаний в Китае, среди средств массовой информации. Данный источник информации вещает на английском, русском, испанском, арабском и французском языках. Такое разнообразие языков необходимо, для охвата как можно большего количества зрителей, либо читателей в различных уголках земного шара. У медиагиганта имеется несколько дочерних компаний, представляющих интересы Китая за рубежом, а сам телеканал находится в зоне влияния отдела пропаганды Коммунистической Партии Китая.

На своём YouTube-канале, редакция CGTN выложила видеоролик, в котором смоделирована полная цепочка событий, предшествующих взрывам газопроводов "Северный Поток". Начинается всё с развития украинского кризиса и первых угроз со стороны американских государственных деятелей, Джо Байдена и Виктории Нуланд. Последние прямо заявили, что в случае входа российской армии на территории Незалежной, о "Северных Потоках" можно будет забыть.

Затем, группа специалистов под руководством советника президента США по национальной безопасности - Джейка Салливана, вылетела в Норвегию, для поиска наиболее подходящих точек установки взрывчатки. Через какое-то время в Балтийское море прибывает американский авианосец, для участия в военно-морских учениях НАТО. Во время учений, американская авиация постоянно кружила над теми участками, где позже будут совершены подрывы ниток газопровода. Также во время учений, проводилась отработка по закладке взрывчатых веществ под водой, при помощи аквалангистов. Уже ближе к концу учений, взрывчатка была установлена на обусловленных местах. После этого вертолёты ВМС США долгое время кружили в зоне проведения диверсии. Сигнал, приводящий в действие механизм подрыва заложенной взрывчатки, предположительно поступил с пролетающего в день диверсии самолёта-разведчика P8.

Уже после успешного уничтожения "Северных Потоков", Энтони Блинкен преподнёс данное событие как великолепную возможность покончить с энергетической зависимостью Европы от России.

Очевидно, через данный инструмент, Компартия Китая хочет показать всему миру, кто стоит за подрывом "Северного Потока", и кто является страной-террористом в настоящее время.

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