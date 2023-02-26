Один из русскоязычных майнер-блогеров поделился своими мыслями на среднесрочную перспективу

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

реклама

В период продолжающейся криптозимы, когда доходность от майнинга зачастую опускается вровень, к стоимости за потребляемую электроэнергию, а большинство разочарованных шахтёров бежит распродавать своё оборудование, есть опытные майнеры, которые пережили уже не первую волну майнинг-бума.

Один из наиболее известных русскоязычных майнер-блогеров, автор канала "Монгол Комбат", поделился своими соображениями, насчёт ближайшего будущего индустрии. А также рассказал, как он готовится к восстановлению криптовалютного рынка.

По мнению майнера, рано или поздно эта криптозима подойдёт к концу, также как и другие до неё. Найдется монета, которая сможет заменить собой, ушедший на консенсус Proof of Stake, проект Ethereum. Основная надежда, на данный момент времени, автором канала возлагается на монету Kaspa. В первую очередь, по мнению Никиты, данный проект наиболее перспективный в технологическом плане. Во вторую, майнинг на алгоритме KHeavyHash, является наиболее энергоэффективным на сегодняшний день, что благоприятно сказывается на температурах видеоадаптеров.

Сам криптодобытчик продолжает закупаться оборудованием для майнинга. Не только видеокартами, а ещё и другими необходимыми комплектующими: материнские платы, блоки питания и так далее. Видеокарты "Монгол" покупает преимущественно 3000-ой линейки от Nvidia, в связи с высокими ценами на более новые модели.

Продолжающийся спад на рынке вовсе не пугает опытного майнера, на его взгляд это лишь возможность получше подготовиться.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом



