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В период продолжающейся криптозимы, когда доходность от майнинга зачастую опускается вровень, к стоимости за потребляемую электроэнергию, а большинство разочарованных шахтёров бежит распродавать своё оборудование, есть опытные майнеры, которые пережили уже не первую волну майнинг-бума.
Один из наиболее известных русскоязычных майнер-блогеров, автор канала "Монгол Комбат", поделился своими соображениями, насчёт ближайшего будущего индустрии. А также рассказал, как он готовится к восстановлению криптовалютного рынка.
По мнению майнера, рано или поздно эта криптозима подойдёт к концу, также как и другие до неё. Найдется монета, которая сможет заменить собой, ушедший на консенсус Proof of Stake, проект Ethereum. Основная надежда, на данный момент времени, автором канала возлагается на монету Kaspa. В первую очередь, по мнению Никиты, данный проект наиболее перспективный в технологическом плане. Во вторую, майнинг на алгоритме KHeavyHash, является наиболее энергоэффективным на сегодняшний день, что благоприятно сказывается на температурах видеоадаптеров.
Сам криптодобытчик продолжает закупаться оборудованием для майнинга. Не только видеокартами, а ещё и другими необходимыми комплектующими: материнские платы, блоки питания и так далее. Видеокарты "Монгол" покупает преимущественно 3000-ой линейки от Nvidia, в связи с высокими ценами на более новые модели.
Продолжающийся спад на рынке вовсе не пугает опытного майнера, на его взгляд это лишь возможность получше подготовиться.