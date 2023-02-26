Различные средства массовой информации и новостные телеграм-каналы распространяют информацию, о первом подбитом "музыкантами" танке Leopard.
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На фото изображены обломки некой военной техники, сгоревшей в ходе боевых действий. Данная новость растиражировалась в различных СМИ до такой степени, что в пресс-службу Евгения Пригожина, начали поступать вопросы касательно достоверности данной информации.
"Мы "Леопардов" не уничтожали. Пока с "Леопардами" схваток не было. У нас есть информация, что "Леопарды" прибывают в Часов Яр, но на поле боя мы с ними ещё не встречались." - Евгений Пригожин.
Ранее поступала информация, что первые немецкие танки этой породы, уже поступили на территорию Незалежной. В самой Украине на танки Leopard 2 возлагают большие надежды. Однако, большинство НАТОвских генералов и экспертов не разделяют такого оптимизма. К примеру, директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США - Майкл Кофман считает, что немецкие танки не смогут повлиять на ход боевых действий.