В сети уже распространяется фото с обломками некой боевой машины и информацией, о поражении первого Leopard

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Различные средства массовой информации и новостные телеграм-каналы распространяют информацию, о первом подбитом "музыкантами" танке Leopard.

реклама

На фото изображены обломки некой военной техники, сгоревшей в ходе боевых действий. Данная новость растиражировалась в различных СМИ до такой степени, что в пресс-службу Евгения Пригожина, начали поступать вопросы касательно достоверности данной информации.

"Мы "Леопардов" не уничтожали. Пока с "Леопардами" схваток не было. У нас есть информация, что "Леопарды" прибывают в Часов Яр, но на поле боя мы с ними ещё не встречались." - Евгений Пригожин.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Ранее поступала информация, что первые немецкие танки этой породы, уже поступили на территорию Незалежной. В самой Украине на танки Leopard 2 возлагают большие надежды. Однако, большинство НАТОвских генералов и экспертов не разделяют такого оптимизма. К примеру, директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США - Майкл Кофман считает, что немецкие танки не смогут повлиять на ход боевых действий.