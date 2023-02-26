Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
ЧВК Вагнер отрицает появление на фронте немецких танков
В сети уже распространяется фото с обломками некой боевой машины и информацией, о поражении первого Leopard
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

  Различные средства массовой информации и новостные телеграм-каналы распространяют информацию, о первом подбитом "музыкантами" танке Leopard. 

реклама

  На фото изображены обломки некой военной техники, сгоревшей в ходе боевых действий. Данная новость растиражировалась в различных СМИ до такой степени, что в пресс-службу Евгения Пригожина, начали поступать вопросы касательно достоверности данной информации.

  "Мы "Леопардов" не уничтожали. Пока с "Леопардами" схваток не было. У нас есть информация, что "Леопарды" прибывают в Часов Яр, но на поле боя мы с ними ещё не встречались." - Евгений Пригожин.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

  Ранее поступала информация, что первые немецкие танки этой породы, уже поступили на территорию Незалежной. В самой Украине на танки Leopard 2 возлагают большие надежды. Однако, большинство НАТОвских генералов и экспертов не разделяют такого оптимизма. К примеру, директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США - Майкл Кофман считает, что немецкие танки не смогут повлиять на ход боевых действий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #война #оружие #специальная военная операция #вагнер #чвк #leopard #танк
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Великобритания, Франция и Германия могут заключить с Украиной оборонительный пакт
73
Российский морпех по воле случая смог увернуться от выстрела из гранатомёта РПГ-7 и показал видео
7
Роботы-хирурги MIRA уже существуют и вполне неплохо справляются с поставленными задачами
+
БМП-2М с боевым модулем «Бережок» испытан в тыловом районе СВО – Минобороны РФ опубликовало кадры
4
Германия планирует использовать трубы "Северного потока-2" для строительства терминала СПГ
5
Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» был задержан за драку в состоянии опьянения
10
«0.13.0.3» или как всего один долгожданный патч изменил представление об «Escape from Tarkov»
4
Замдиректора школы в США умудрился 8 месяцев незаметно добывать Биткоины и не платить за свет
1
В американской школе нашли майнинг ферму, которая за 8 месяцев потребила электроэнергии на $17 500
3
Microsoft требует обновиться до Windows 11 даже на неподдерживаемом железе
10
Более двух миллиардов долларов в монетах TON были заблокированы
3
Microsoft дала ложную надежду владельцам старых ПК, предлагая им обновиться до Windows 11
9
Фото: Польша уже передала Украине первые танки Leopard 2
2
Западные нейросети недолюбливают Россию, но кажется, что по разным причинам
4
Выбираем оптимальный процессор под видеокарту GeForce RTX 3060 – Core i5-12400F vs Ryzen 5 5600X
4
Как не попасть в ловушку брендов и сэкономить на покупке игровой видеокарты 50 000р без потери fps
14
HMD Global наладит выпуск 5G-смартфонов Nokia на территории Европы
+
The Economist опубликовал дневник украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте
11
Зеленский выразил недовольство десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
8
Илон Маск: В 2014г в Украине был действительно переворот - нет никаких сомнений
21

Популярные статьи

10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
69
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
30
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
73
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
13
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
27
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
15
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
32
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
65
Как ИИ ChatGPT стал популярным блогером и написал 20 новостей на сайте Overclockers.ru
15
Портативный игровой компьютер своими руками
27

Сейчас обсуждают

Mr Manhattan
18:50
Я на столе никогда не играю,у меня клавиатура всегда на животе лежит
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
чорний кіт
18:50
Да да, я помню как ты рассказывал как свое опой торговал.
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
чорний кіт
18:49
Ты сам на себя говоришь? Правильно говоришь!
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
Евгений Пономарев
18:49
Поставь на 5900х или аналогичные интелы и поглядим сколько будут там темпы)
JIUSHARK выпустила здоровенный Top Flow кулер с двумя 120-мм вентиляторами и теплоотводом до 265 Вт
чорний кіт
18:48
Все знают, что боярышник - пидapaс, который под кличкой Zorro рассказывал про удовольствие от тайских жоп. Причём здесь Вова Огонь?
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
чорний кіт
18:48
Говорю честно - ты урод
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
чорний кіт
18:47
Вот и давай попшикай там и вперёд за пивом. И прям её там в пивняке распечатай.
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
чорний кіт
18:47
Что-то ты неубедительно оправдываешься. Ты когда бухой на оверах сидел столько о себе поведал. Так что не надо ля-ля, шешундрик. Скажи честно: я урод. И никто тебе вопросы задавать не будет.
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
Chato-b0t
18:46
>Мы - адекватные россияне Привет каспарышам и навальнятам, дефективные вы мои колбасевичи.
США запретили поставлять в Россию и Беларусь смартфоны дороже 300$
чорний кіт
18:45
я большой спец в фотошопе, всякие фейки люблю делать, этот мой любимый
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем