23 февраля Евгений Пригожин дал интервью военкору Сергею Среда, в котором описал взаимодействия с Министерством Обороны

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Совсем недавно между Пригожиным и высшими должностными лицами в Министерстве Обороны произошёл неприятный инцидент. МО РФ на какой-то период перекрыло каналы поставок с боеприпасами, в результате чего Частная Военная Компания Вагнера начала нести ощутимые потери в боях за Бахмут. На данный момент поставки возобновлены, и конфликт между ведомствами исчерпан.

В интервью военкору Сергею Среда, основатель Группы Вагнера прокомментировал взаимодействие компании с Вооруженными Силам России. По словам Евгения Пригожина, в компании огромное количество бывшие военных, не нашедших возможности реализовать свои знания и навыки в рядах регулярной армии, и решили вступить в ряды "музыкантов", для получения большей свободы в творчестве. У большинства бойцов остаётся куча друзей и знакомых в министерстве обороны, причём от рядовых солдат, до полковников и генералов. Все относятся друг к другу с уважением и всячески стараются оказать друг другу всевозможную поддержку. Контакты налажены практически на всех уровнях.

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Безусловно, на сегодняшний день ЧВК "Вагнер" является самым боеспособным формированием на украинском театре боевых действий, но стоит учитывать, что высоких результатов подразделения добиваются при тесном взаимодействии и поддержке друг друга. Самым простым таким примером, была помощь от бойцов подразделения "Ахмат", когда в сложную минуту друзья поделились своими боеприпасами.