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Совсем недавно между Пригожиным и высшими должностными лицами в Министерстве Обороны произошёл неприятный инцидент. МО РФ на какой-то период перекрыло каналы поставок с боеприпасами, в результате чего Частная Военная Компания Вагнера начала нести ощутимые потери в боях за Бахмут. На данный момент поставки возобновлены, и конфликт между ведомствами исчерпан.
В интервью военкору Сергею Среда, основатель Группы Вагнера прокомментировал взаимодействие компании с Вооруженными Силам России. По словам Евгения Пригожина, в компании огромное количество бывшие военных, не нашедших возможности реализовать свои знания и навыки в рядах регулярной армии, и решили вступить в ряды "музыкантов", для получения большей свободы в творчестве. У большинства бойцов остаётся куча друзей и знакомых в министерстве обороны, причём от рядовых солдат, до полковников и генералов. Все относятся друг к другу с уважением и всячески стараются оказать друг другу всевозможную поддержку. Контакты налажены практически на всех уровнях.
Безусловно, на сегодняшний день ЧВК "Вагнер" является самым боеспособным формированием на украинском театре боевых действий, но стоит учитывать, что высоких результатов подразделения добиваются при тесном взаимодействии и поддержке друг друга. Самым простым таким примером, была помощь от бойцов подразделения "Ахмат", когда в сложную минуту друзья поделились своими боеприпасами.