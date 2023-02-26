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За последний год, один из богатейших людей на планете, не первый раз становится мишенью для украинских хейтеров. Своими дерзкими замечаниями, Илон Маск идёт против "мировой" повестки и ломает все западные шаблоны. В своём твиттере гений современности назвал майдан 2014 года обычным переворотом.
Ранее хаос в глазах украинцев вызвал сценарий от миллиардера, по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В сообщении Илон предложил, провести на освобождённых Россией территориях, независимые референдумы, под присмотром представителей от обеих государств и ООН. В этом же сообщении он дал понять, что Крым уже окончательно отошёл Российской Федерации, и вопрос кому он принадлежит, уже не актуален. Это сообщение вызвало шквал негативных комментариев, в сторону бизнесмена.
До этого момента миллиардер предоставлял Украине бесплатное пользование своей глобальной спутниковой системой - Starlink, а также оборудование к ней. Но Илон Маск не стал бы таким успешным, если бы не знал себе цену. После данного события, бизнесмен прекратил заниматься благотворительностью, и перекрыл доступ к Starlink. Затем в дело вмешалось правительство США, и закрыло счета Украины за интернет.