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Евгений Пригожин ответил на выпад со стороны губернатора Свердловской области
Ранее Евгений Куйвашев посоветовал бизнесмену стряпать котлеты и не совать нос в дела регионов
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  С начала 2023 года, Евгений Пригожин всё активнее критикует некоторых представителей власти в регионах и высокопоставленных военачальников из Министерства Обороны.

  Только стало известно, об урегулирования вопроса по снабжению боеприпасов и примирении основателя ЧВК Вагнер с командованием российской армии, как тут же всё сильнее разгорается конфликт Пригожина с некоторыми главами регионов. Накануне на критику со стороны Евгения Викторовича, отреагировал губернатор Свердловской области - Евгений Куйвашев. В грубой форме Куйвашев посоветовал, не сувать нос в региональное управление и пойти стряпать котлеты.

  Реакция от Маэстро проследовала незамедлительно. 

  «Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на «ТЫ», то могу ТЕБЕ ответить следующее: 
Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём.

  Уверен, что не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ТЫ. Вокруг ТЕБЯ — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав ТВОЕ имя, плюются в ТВОЮ сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ТЫ. Теперь заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами. 

  Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. И полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране — ЧВК «Вагнер».

  А ТЫ, как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа, который ТЕБЯ содержит. Похоже, ТЕБЯ жизни учил не русский народ, а Йельский университет, где ТЫ постигал ненависть к этому народу. Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать» - ответил основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин.

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  На данный момент ЧВК Вагнера, имеет наиболее существенные продвижения, по всей линии соприкосновения, что доказывает звание самого боеспособного подразделения в зоне Специальной Военной Операции.

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#сво #война #специальная военная операция #вагнер #чвк #конфликт #евгений пригожин #губернатор #обл
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