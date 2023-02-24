Ранее Евгений Куйвашев посоветовал бизнесмену стряпать котлеты и не совать нос в дела регионов

реклама

С начала 2023 года, Евгений Пригожин всё активнее критикует некоторых представителей власти в регионах и высокопоставленных военачальников из Министерства Обороны.

Только стало известно, об урегулирования вопроса по снабжению боеприпасов и примирении основателя ЧВК Вагнер с командованием российской армии, как тут же всё сильнее разгорается конфликт Пригожина с некоторыми главами регионов. Накануне на критику со стороны Евгения Викторовича, отреагировал губернатор Свердловской области - Евгений Куйвашев. В грубой форме Куйвашев посоветовал, не сувать нос в региональное управление и пойти стряпать котлеты.

Реакция от Маэстро проследовала незамедлительно.

«Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на «ТЫ», то могу ТЕБЕ ответить следующее:

Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём.

Уверен, что не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ТЫ. Вокруг ТЕБЯ — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав ТВОЕ имя, плюются в ТВОЮ сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ТЫ. Теперь заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами.

Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. И полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране — ЧВК «Вагнер».

А ТЫ, как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа, который ТЕБЯ содержит. Похоже, ТЕБЯ жизни учил не русский народ, а Йельский университет, где ТЫ постигал ненависть к этому народу. Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать» - ответил основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

На данный момент ЧВК Вагнера, имеет наиболее существенные продвижения, по всей линии соприкосновения, что доказывает звание самого боеспособного подразделения в зоне Специальной Военной Операции.