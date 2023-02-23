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Утром 23 февраля, пресс-служба основателя Частной Военной Компании Вагнера опубликовала аудиосообщение своего руководителя, в котором Евгений Пригожин благодарит всех, кто всеми возможностями участвовал в решении вопроса по снабжению боеприпасами.
По словам бизнесмена, в 6 часов утра ему сообщили, о начале отгрузки боеприпасов, так необходимых для выполнения поставленных боевых задач. После возникновения проблем с нехваткой боеприпасов, в основном для дальнобойных орудий, бойцы Группы Вагнера начали нести в разы больше потерь, из-за невозможности прикрыть штурмовые отряды артиллерией. Накануне в своём обращении к Министерству Обороны, пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала фото с погибшими в ходе боевых действий бойцами "оркестра". В сети после данных событий поднялась волна критики в адрес Министерства Обороны.
И вот спустя какое-то время, вопрос с боеприпасами был решен, по крайней мере как сообщает сам Маэстро "-Вероятнее всего, поезд уже тронулся. Пока на бумаге, но как нам сказали, основные бумаги уже подписаны."
"Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог нам это сделать. Вы спасли сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину, дали им возможность жить дальше." - добавил основатель компании.
Хочется надеяться, что подобные ситуации больше не будут возникать, хотя бы в период проведения Специальной Военной Операции. Также сегодня Евгений Пригожин лично приехал в Артёмовск(Бахмут) и записал поздравительное видео для всех защитников отечества.