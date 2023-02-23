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Хакер EMPRESS выложила в сеть взломанную игру Hogwarts Legacy
Спустя небольшой срок, известной "медвежатнице" современности удалость обойти защиту Denuvo
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  Сегодня утром известная хакер EMPRESS выложила в сеть взломанную версию игры Hogwarts Legacy. Напомним, в данном проекте использовалась защита от австрийской компании Denuvo Software Solutions GmbH. Защита Denuvo является одной из самых серьезных преград на пиратском пути.

  Hogwarts Legacy успела войти в топ-10 игр Steam, с самым большим онлайном пользователей. Также игра взлетела до первого места по продажам на площадке. Но уже с сегодняшнего дня, все желающие окунуться в мир волшебства и фантастических тварей, могут скачать полную версию игры, без каких либо вырезаний, и наслаждаться ею абсолютно бесплатно. Официальная лицензия обойдётся пользователю в районе 2-3 тысяч рублей. По итогу, хакер EMPRESS смогла выполнить данное ранее обещание, и взломать одну из самых сложных защит в гейм-индустрии.

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  Стоит отметить, по сутки EMPRESS разблокировала игру еще раньше, но заливку на "Пиратское судно" пришлось откладывать, в связи с выходом нового патча игры, а затем из-за необходимости проверки репака на критические ошибки и баги в работе.

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#игры #hogwarts legacy #взлом #denuvo #хакер #торрент #геймдев
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