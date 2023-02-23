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После того, как глава Крыма - Сергей Аксёнов в своём обращении выразил слова поддержки Евгению Пригожину и всем бойцам, находящимся в зоне проведения Специальной Военной Операции, основатель Группы Вагнера дал оценку происходящему в стране.
По словам Евгения Викторовича, активная поддержка фронта чувствуется далеко не от всех регионов страны. Огромную помощь например оказывают Крым, Москва, Тульская область. Естественно, больше всего общему делу помогает Москва, те же оборонительные сооружения по всему фронту, были возведены усилиями нашей Столицы. Крым еще с 2014 года находится в полувоенном положении и все сложности и проблемы на линии соприкосновения, хорошо известны Сергею Аксёнову. Тульская область регулярно отправляет всяческую помощь фронту. Курский губернатор лично посещал учебный центр ЧВК Вагнер, и постоянно присылает ребят на прохождение подготовки.
Тем не менее, есть регионы, которые откровенно гадят - заявил Евгений Пригожин. В Ямало-Ненецкого автономном округе и Свердловской области, местные администрации отказываются с почестями хоронить погибших за Родину бойцов. О старом конфликте между Евгением Викторовичем и губернатором Санкт-Петербурга уже наверняка всем известно. По словам бизнесмена, неизвестно на чьей стороне воюет Санкт-Петербург.
К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда - полный беспредел, который зачастую они творят. А таких, как Аксёнов, который погружен в ситуацию и держит руку на пульсе, к сожалению, не очень много. - заявил бизнесмен.