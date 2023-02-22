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За последние недели в майнинг индустрии царила некая тишина. Каких-то новых громких проектов за горизонтом не видно, те которые совсем недавно стартовали также, судя по последним данным в майнинг-калькуляторах, не дают высокой доходности.
Однако, за счёт минувшего хардфорка в сети conflux, токен проекта вырос за последние 7 дней более чем на 500%. Монета CFX выросла с 0.052 доллара до 0.28 доллара. Майнеры на видеокартах тут же ринулись добывать взлетевшую криптовалюту. Согласно подсчёту прибыльности на канале "Майнинг своими руками", одна видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070m, приносит порядка 30 рублей за сутки беспрерывной работы. Учитывая, что эти цифры уже с вычетом расходов на электроэнергию, показатели весьма достойны.
Таким образом, окупаемость самого бюджетного исполнения Nvidia RTX 3070
от вендора Palit, выйдет в районе 4-5 лет. Если учитывать среднюю стоимость на вторичном рынке, цены варьируются от 27 до 30 тысяч рублей. При такой цене, окупаемость видеокарты составит около 3 лет.