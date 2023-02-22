Выросшая в цене Криптовалюта conflux сделала майнинг на видеокартах вновь прибыльным

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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За последние недели в майнинг индустрии царила некая тишина. Каких-то новых громких проектов за горизонтом не видно, те которые совсем недавно стартовали также, судя по последним данным в майнинг-калькуляторах, не дают высокой доходности.

Однако, за счёт минувшего хардфорка в сети conflux, токен проекта вырос за последние 7 дней более чем на 500%. Монета CFX выросла с 0.052 доллара до 0.28 доллара. Майнеры на видеокартах тут же ринулись добывать взлетевшую криптовалюту. Согласно подсчёту прибыльности на канале "Майнинг своими руками", одна видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070m, приносит порядка 30 рублей за сутки беспрерывной работы. Учитывая, что эти цифры уже с вычетом расходов на электроэнергию, показатели весьма достойны.

Таким образом, окупаемость самого бюджетного исполнения Nvidia RTX 3070

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от вендора Palit, выйдет в районе 4-5 лет. Если учитывать среднюю стоимость на вторичном рынке, цены варьируются от 27 до 30 тысяч рублей. При такой цене, окупаемость видеокарты составит около 3 лет.