В своём эмоциональном сообщении основатель Группы Вагнера обвинил Министерство Обороны в распространении недостоверной информации и заверил, что готов предоставить все необходимые документы в военную прокуратуру и контрразведку

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

По словам основателя Частной Военной Компании Вагнера - Евгения Пригожина, проблемы с поставками боеприпасов не решены по сей день, а заявления Министерства Обороны, о раздаче боеприпасов в нужном объёме добровольческим подразделениям на Бахмутском направлении, не имеют ничего общего с реальностью.

"Что касается других добровольческих подразделений, их на Бахмуте нет, есть только ЧВК "Вагнер. Боеприпасов - нет, саперные лопатки - не поставлены. Если будете давать боеприпасы, давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ." - Евгений Пригожин.

Исходя из сообщения основателя Группы Вагнера, речь идёт даже об элементарных сапёрных лопатках, которые также недополучают бойцы "оркестра". Отсутствие шанцевого инструмента также усложняет дальнейшее продвижение подразделений, так как зачастую отсутствует возможность окопаться на освобождённых территориях.

ЧВК Вагнера на данный момент снабжается лишь 20 процентами от необходимого количества боеприпасов. Как долго продлится блокада Группы Вагнера неизвестно, но каждый день в таких условиях забирает больше жизней наших ребят, нежели ранее.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом



