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По словам основателя Частной Военной Компании Вагнера - Евгения Пригожина, проблемы с поставками боеприпасов не решены по сей день, а заявления Министерства Обороны, о раздаче боеприпасов в нужном объёме добровольческим подразделениям на Бахмутском направлении, не имеют ничего общего с реальностью.
"Что касается других добровольческих подразделений, их на Бахмуте нет, есть только ЧВК "Вагнер. Боеприпасов - нет, саперные лопатки - не поставлены. Если будете давать боеприпасы, давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ." - Евгений Пригожин.
Исходя из сообщения основателя Группы Вагнера, речь идёт даже об элементарных сапёрных лопатках, которые также недополучают бойцы "оркестра". Отсутствие шанцевого инструмента также усложняет дальнейшее продвижение подразделений, так как зачастую отсутствует возможность окопаться на освобождённых территориях.
ЧВК Вагнера на данный момент снабжается лишь 20 процентами от необходимого количества боеприпасов. Как долго продлится блокада Группы Вагнера неизвестно, но каждый день в таких условиях забирает больше жизней наших ребят, нежели ранее.