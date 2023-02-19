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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Мюнхен 2023, в Европе и США уже не стесняются говорить, об открытом противостоянии с Россией
На минувшей конференции лидеры недружественных стран обсуждали необходимость победить Россию, и руками украинцев это сделать не получится
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  Очередная Мюнхенская Конференция подошла к концу, и прошла без участия представителей от России. За 2022 год прозвучало огромное количество сенсационных признаний, которые открыли правду на многие события, произошедшие за последние десятки лет. То самое интервью с Джорджем Бушем Младшим, которое обманом сумели провернуть пранкеры "Lexus и Вован". Откровенные заявления экс-президента Украины Порошенко и экс-канцлера Германии Меркель. К этому добавляется минувшая Мюнхенская Конференция.

  За прошедший год главы западных государств и высокопоставленные чиновники в различных организациях окончательно сбросили маски. Больше никаких либеральных иллюзий, о плохом режиме в России, добрых борцах за демократию и прочих красивых сказок. В первую очередь вспомним основные тезисы из интервью с Джорджем Бушем: Рассчитывалось, что Россия будет на краю НАТО, а Украина стала членом блока. Стоит понимать, что в начале своей работы, Владимир Путин изъявил желание вступить в НАТО, однако, данное предложение сразу же было отвергнуто. После этого за последние два десятилетия прошли 4 волны расширения блока на Восток.

  Заявления экс-глав ФРГ и Незалежной: Минские соглашения были подписаны лишь для того, что бы дать Украине время окрепнуть и подготовиться. Силы ЛНР и ДНР при поддержке различных добровольческих отрядов и ЧВК, в самом начале гражданской войны ряд значимых побед над украинской армией, а когда ситуация стала абсолютно критической, Порошенко и лидеры Запада начали настаивать на мирных переговорах. Произошло это на фоне образования знаменитого "Дебальцевского котла".

  И вот, на последней Мюнхенской Конференции, лидеры недружественных стран открыто заявляют, о необходимости победить и разрушить Россию:

  Я не считаю, что истощение военных запасов необходимо всегда считать проблемой... Даже когда наши арсеналы истощаются, если они способствуют ослаблению российских вооруженных сил, это помогает усилить нашу безопасность - премьер-министр Великобритании Реши Сунак.

  Мы должны быть способны помогать Украине, мы должны выиграть эту войну, им самим не победить, и мы должны это сделать вместе - премьер-министр Дании Метте Фредериксен

  Выходит все эти годы западные страны всё же вооружались конкретно для борьбы с Россией, даже после распада СССР, демократизации России, неоднократных предложений вступить в НАТО. В ходе конференции некоторые главы государств также заявляли о необходимости "победить Россию в этой войне", причем это уже звучало не как цель Украины, а как цель всего коллективного Запад. В этой Вакханалии нашлись даже люди, подумывающие о том, как именно разоружить Россию после победы. 

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  Если подводить итог, то вся эта либеральная повестка: "Какое расширение НАТО?", "Какая разница где они находятся?", "Никому мы не нужны, это наша страна неправильная" - оказалась либо глупостью человека, либо заказом, по примеру телеканала "Дождь". Это не рассказы Соловьёва, Скабеевой или Владимира Вольфовича, это уже прямо говорят лидеры США, Великобритании, Германии и других стран. В это же время различные политические деятели заграницей, начинают присваивать русскую культуру.

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#россия #сша #украина #сво #нато #война #специальная военная операция #конфликт #мюнхенская конференция
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