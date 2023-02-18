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Ранее французский лидер заявил, что частная военная компания Вагнера является частью российской армии. Озвучено это было на фоне вывода французских сил из африканского континента.
На это заявление незамедлительно ответил основатель Группы Вагнера:
«ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру» - ответил бизнесмен.
Известно, что в данный момент ЧВК активно занимается подготовкой бойцов из африканских республик, именно благодаря их работе, Французский Иностранный Легион был вынужден покинуть территории, которые долгое время фактически являлись колониями Франции.
Также стало известно, что в данный момент времени ЧВК Вагнера набирает людей для увеличения своего контингента в регионе. В жаркие страны поедут и вернувшиеся после отдыха бывшие заключённые, изъявившие желание остаться в рядах "музыкантов".
Что именно хотел донести своим выступлением Эммануэль, неясно. По мнению Евгения Пригожина, французский президент живёт "в мире иллюзий".