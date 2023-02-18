Все эти заявления прозвучали на фоне вывода французских военных из африканского континента

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

Ранее французский лидер заявил, что частная военная компания Вагнера является частью российской армии. Озвучено это было на фоне вывода французских сил из африканского континента.

На это заявление незамедлительно ответил основатель Группы Вагнера:

«ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру» - ответил бизнесмен.

Известно, что в данный момент ЧВК активно занимается подготовкой бойцов из африканских республик, именно благодаря их работе, Французский Иностранный Легион был вынужден покинуть территории, которые долгое время фактически являлись колониями Франции.

Также стало известно, что в данный момент времени ЧВК Вагнера набирает людей для увеличения своего контингента в регионе. В жаркие страны поедут и вернувшиеся после отдыха бывшие заключённые, изъявившие желание остаться в рядах "музыкантов".

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Что именно хотел донести своим выступлением Эммануэль, неясно. По мнению Евгения Пригожина, французский президент живёт "в мире иллюзий".