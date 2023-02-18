Данный летательный аппарат пригодится как в выполнение боевых задач, так и в гражданской деятельности

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

За последние годы стало очевидно, одной из самых действенных составляющих в армии, являются беспилотные аппараты различных типов. Наиболее распространенными стали летательные дроны. Уже на втором плане идут сухопутные машины и водоплавающие дроны камикадзе. Стало известно, что Китай работает над универсальным беспилотником, который сможет плавать под водой, а при необходимости выныривать и подниматься в воздух.

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Российский Военно-Промышленный Комплекс многие годы не обращал внимание на столь перспективный инструмент ведения войны, но по итогу БПЛА стали настоящей необходимостью. Известно, что Россия практически завершила работу над транспортным беспилотным летательным аппаратом, под названием "ТРАМП". Данное изделие имеет грузоподъёмность до 250 килограммов, дальность полёта составит 600 километров, а скорость аппарата достигнет 195 км/ч.

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ТРАМП можно будет использовать в решении абсолютно любых задач: переброска боеприпасов, провизии на сложнодоступные участки; в разведке, оснастив бортовой радиолокационной станцией; в качестве бомбардировщика. Также аппарат пригодится и в гражданских сферах. Финальный испытательный полёт БПЛА "ТРАМП" состоится уже в апреле текущего года.