Собственная частная военная компания будет охранять важные объекты нефтяного гиганта и её дочерних предприятий

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Уничтожение трубопровода "Северный поток 2" стало настоящим открытием ящика Пандоры. Теперь мир без труда может вступить в эпоху инфраструктурных войн, когда уничтожение объектов конкурирующей компании или даже целого государства, станет нормой международных отношений.

На этой неделе, Председатель Правительства Российской Федерации - Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором компания "Газпром нефть" получит разрешение на создание собственной частной военной компании. Подразделения ЧВК будут охранять важные инфраструктурные объекты нефтяной компании, а также её дочерних предприятий.

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Учитывая, что после начала Специальной Военной Операции отношения России и Западных стран продолжают ухудшаться, а речи о мирных переговорах даже не ведётся, данная инициатива кажется не такой уж бессмысленной. Операция, которая была проведена в балтийском море, показала, что необходимо быть готовым абсолютно к любым шагам со стороны американских и европейских партнёров. А после самого события, на справедливое расследование и наказание виновных рассчитывать не приходится. Куда благоразумнее попытаться предотвратить подобные диверсии своими силами и средствами.