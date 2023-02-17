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Ранее девушка-хакер, известная в интернете под ником EMPRESS, пообещала взломать вышедшую недавно игру - Hogwarts Legacy. В середине февраля "медвежатник" современности заявила, что разработка таблетки находится уже на последней стадии, и в ближайшее время в Hogwarts Legacy можно будет поиграть свободно. Но также EMPRESS сообщила об отсутствии в игре последних обновлений, так как выход нового патча усложняет процесс, работа по взлому проводится над предрелизной версией.
Возможно часть геймеров ещё не знает, в большинстве "AAA" проектов, выпускают свои игры при поддержке австрийской компанией Denuvo Software Solutions GmbH, разработавшей технологию защиты от несанкционированного доступа к игре. Огромное количество относительно свежих игр, которые выпускались с защитой Denuvo, небыли взломаны по сей день. Среди них например: Перезапуски Call of Duty: Modern Warfare, Sonic Frontiers, Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, Burnout Paradise Remastered, Marvel's Midnight Suns, несколько частей FiFA и многое другое.
Накануне стало известно, что после заявлений о взломе Hogwarts Legacy, Reddit аккаунт EMPRESS, был заблокирован.