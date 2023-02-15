реклама
Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии продолжает расти. Накануне, президент Турции - Реджеп Тайип Эрдоган озвучил последние данные по погибшим и пострадавшим от стихийного природного явления. Более 35 тысяч жизней унесло минувшее землетрясение, свыше 105 тысяч пострадали, но остались в живых. Спасательные бригады из различных стран продолжают разбирать завалы на территории Турции.
В это же время сообщается об официальном окончании поисково-спасательных работ на территориях, подконтрольных Дамаску. По окончанию разбора разрушенных зданий, стало известно о 6 тысячах погибших и более 10 тысяч раненых. Завершив спасательные работы, бригады МЧС России благополучно вернулись домой из Сирии. Специалисты направленные на помощь Турции, продолжают спасать людей из под завалов.
На сегодняшний день известно о 41 тысяче погибших и порядка 115 тысячах пострадавших на территориях Турции и Сирии вместе взятых.