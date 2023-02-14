Бойцы Группы Вагнера уже долгое время ведут бои на Бахмутском направлении

реклама

Последнее время всё больше информации в различных Телеграм и YouTube-каналах, о быстром продвижении российских войск, успешном или скором взятии Бахмута, о полном окружении его в кольцо, образовании полноценного котла. По словам основателя Частной Военной Компании "Вагнера" всё далеко не так радужно, как об этом вещают в различных соцсетях и СМИ. Именно бойцы Вагнера штурмуют и зачищают населённые пункты на этом направлении.

Бахмут - это достаточно крупный населённый пункт, с многоэтажными домами и укрепрайонами, каждый дом берётся потом и кровью, каждый квадратный метр выбивается из под ног противника в ходе ожесточенных боёв. С каждым днём артиллерийский вал огня нарастает, и каждый день Киев присылает туда до 500 свежих бойцов, на разные участки.

«Бахмут завтра не будет взят, потому что идёт тяжёлое сопротивление, перемалывание. Работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет ближайшее время.» - заявил Маэстро.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

По словам бизнесмена, многие думают, что враги постоянно убегают, Украина пуста, а российские силы по каким-то личным причинам не идут и не берут всё под контроль. Данным экспертам основатель компании предлагает приехать лично, взять в руки автомат, затем взять окружённого противника.