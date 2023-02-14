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Последнее время всё больше информации в различных Телеграм и YouTube-каналах, о быстром продвижении российских войск, успешном или скором взятии Бахмута, о полном окружении его в кольцо, образовании полноценного котла. По словам основателя Частной Военной Компании "Вагнера" всё далеко не так радужно, как об этом вещают в различных соцсетях и СМИ. Именно бойцы Вагнера штурмуют и зачищают населённые пункты на этом направлении.
Бахмут - это достаточно крупный населённый пункт, с многоэтажными домами и укрепрайонами, каждый дом берётся потом и кровью, каждый квадратный метр выбивается из под ног противника в ходе ожесточенных боёв. С каждым днём артиллерийский вал огня нарастает, и каждый день Киев присылает туда до 500 свежих бойцов, на разные участки.
«Бахмут завтра не будет взят, потому что идёт тяжёлое сопротивление, перемалывание. Работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет ближайшее время.» - заявил Маэстро.
По словам бизнесмена, многие думают, что враги постоянно убегают, Украина пуста, а российские силы по каким-то личным причинам не идут и не берут всё под контроль. Данным экспертам основатель компании предлагает приехать лично, взять в руки автомат, затем взять окружённого противника.