В видеоролике можно увидеть звезду сериалов "Пацаны" и "Сверхъестественное" - Дженсена эклса

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Перед стартом продаж своей игры - «Atomic Heart», компания Mundfish выпустила новый рекламный ролик. На этот раз в 2-минутном трейлере снялись реальные актёры, а демонстрации самого геймплея уделено совсем немного времени.

В видеоролике главного героя - Майора Сергея Нечаева сыграл актёр Дженсен Эклс. Звезда известная по сериалам: Пацаны, Сверхъестественное, Тайны Смолвиля. А также по полнометражным фильмам: Пожиратель душ и Мой кровавый Валентин.

На видео персонаж которого играет Дженсен с помощью уникального оружия, представленного в самой игре, и телекинетическим способностям крошит человекоподобных роботов и чучел, изображающих заражённых из Atomic Heart. Диалоги в трейлере ведутся на английском языке, что неудивительно. Несмотря на то, что игру создавали российские разработчики, Atomic Heart возымела большую популярность по всему миру.

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Релиз игры состоится 21 февраля текущего года.