Эльвира Набиуллина ответила на ряд вопросов, касательно цен в 2023 году

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В конце прошлой рабочей недели Банк России обнародовал решение, по вопросу ключевой процентной ставки. По итогу ставка осталась на прежнем уровне - 7.50 процента. После оглашения результата состоялась пресс-конференция, на которой Эльвира Набиуллина прокомментировала, чего стоит ожидать ближайший год.

В первую очередь председатель Центрального банка России заявила, что в этому году снижение процентной ставки маловероятно, наоборот, стоит ожидать ужесточения кредитной политики. Инфляция в стране будет усиливаться, так как у государства больше расходов, нежели годами ранее. Наверняка речь идёт о наращивании производства различной военной техники, снабжении армии в зоне Специальной Военной Операции, денежном довольствии военнослужащих и программах поддержки бизнеса. Также не стоит забывать о восстановлении освобождённых регионов, в городах по типу Мариуполя восстановление идёт полным ходом. Ухудшает ситуацию и снижение экспортной выручки.

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Всё это в купе с ослаблением российского рубля будет сказываться на потребительской корзине. По словам Эльвиры Сахипзадовны, конечные изменения в ценах приходят с временным лагом в пол года. На данный момент курс американского доллара приблизился к отметке в 74 рубля за условную единицу.