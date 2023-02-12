Евгений Пригожин прокомментировал попавшее в сеть видео, на котором украинские боевики издеваются и расстреливают пленных

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В сети за период проведения Специальной Военной Операции появилось немало видеозаписей, на который различные подразделения украинской армии издеваются или расстреливают военнопленных. Одним из самых громких таких случаев стал расстрел военнопленных в Макеевке осенью 2022 года. Даже различные предвзятые мировые организации, открыто поддерживающие Киевскую власть, признали, что видеозаписи на которых зафиксировано убийство безоружных солдат являются подлинными, и выразили обеспокоенность по поводу происшедшего.

Совсем недавно произошел ещё один подобный случай. На видео группа украинских нацистов сперва глумятся над ранеными, безоружными военнопленными, а затем один из боевиков добивает обессилевших парней.

На данное событие отреагировал основатель Частной Военной Компании Вагнера - Евгений Пригожин:«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать ещё большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК «Вагнер» уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей» - прокомментировал бизнесмен.

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Стоит отметить, что в сеть попадают лишь те случаи, когда тупость либо какие-то другие качества позволяют исполнителям, фиксировать на камеру свои преступления. Какое при этом количество подобных зверств останется без огласки, никому не известно.