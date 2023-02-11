Работы по разбору завалов продолжаются по сей день

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К сожалению число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,000. Спасатели продолжают разбирать завалы, и общее количество пострадавших постепенно растёт.

Сразу же после этих ужасных событий представители разных стран предложили руку помощи оказавшимся в эпицентре землетрясения странам. В большей степени от стихийного бедствия пострадала Турция, по словам различных источников порядка 20 тысяч человек погибли непосредственно на её территории.

Сирия пострадала в меньшей степени, и часть стран ограничилась помощью пострадавшим в Турции. Но, в мире достаточно государств, которые не оставили народ Сирии в беде. Одной из первых отреагировала Россия, так как на территории Сирии базируются части Армии России. Незамедлительно наши ребята отправились на помощь дружественному народу, были разбиты пункты выдачи продуктов и медикаментов пострадавшим. Позже из России были направлены команды Министерства Чрезвычайных Ситуаций и бригады врачей различных специальностей.

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