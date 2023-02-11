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Наверно единственной страной поддержавшей Российскую Федерацию в 2022 году не только на политической арене или экономическими связями, а ещё и реальными поставками вооружений, стал Иран. В момент, когда стране необходимо было в кратчайшие сроки закрыть пробел в отсутствии достаточного количества БПЛА и Дронов-камикадзе, на помощь пришёл Иран со своими наработками в этой сфере.
Наверно самым нашумевшим БПЛА этой войны стал Shahed-136(Герань-2). В первые месяцы конфликта у всех на слуху были турецкие Bayraktar TB2, однако, украинский театр боевых действий показал ряд серьезных недостатков данных птичек. Одним из них стала высокая цена беспилотников. Комплект из 6 дронов и 200 боеприпасов обойдётся заказчику 69 миллионов долларов. Помимо этого, в реалиях современной войны, Bayraktar TB2 оказались бессильны, когда у оппонента имеется какое-либо серьезное ПВО.
В отличие от своих конкурентов, иранские дроны-камикадзе максимально просты в производстве, стоимость одного такого БПЛА колеблется от 20 до 50 тысяч долларов. То есть вместо 6 турецких Bayraktar с 200 единиц боеприпасов, можно заказать от 1380 до 3450 дронов Shahed-136. В добавок появляется возможность просто напросто перегрузить система ПВО противника, так как в случае с Bayraktar вы имеете лишь 6 летательных аппаратов, которыми вряд-ли получится провернуть такой трюк.
В своём интервью агентству Entekhab, представитель Министерства разведки Ирана заявил, что Китай занял очередь на покупку 15,000 иранских дронов. Для каких целей КНР закупит такое количество БПЛА неизвестно, но очевидно, власти Китая впечатлены соотношением цены и КПД данных аппаратов.
Учитывая, что цена одной ракеты комплекса Patriot оценивается в 4 млн долларов, а боеприпас установки NASAMS от 2 млн долларов, то даже сбитый ими Shahed-136 наносит несоизмеримый урон по кошельку обороняющегося.