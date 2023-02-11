Очередная "Троллинг" западных партнёров, от основателя Частной Военной Компании Вагнера

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Евгений Пригожин за последний год показал себя как очень волевой, прямолинейный и справедливый человек с отменным чувством юмора. Одной из самых громких шуток от маэстро, была переданная Европейскому Парламенту фирменная кувалда ЧВК Вагнера, упакованная в кейс от скрипки.

Ранее бизнесмен находясь под Бахмутом предложил президенту Украины встретиться и решить все вопросы на поле боя. Чуть позднее Евгений Пригожин в ходе своего боевого вылета пригласил Зеленского на воздушный бой, по результатам которого решили бы споры.

Предложение Игорю Ивановичу Стрелкову вступить в ряды Группы Вагнера. После заявления Джо Байдена о возможности внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций, основатель компании в ответ намекнул, что под критерии террористической организации идеально подходят Соединенные Штаты Америки.

И вот, на этой неделе Евгений Пригожин объявил, об окончании вербовки бойцов ЧВК из исправительных учреждений. На вопрос: с чем связано такое решение? Бизнесмен ответил, что после рекламного ролика от Группы Вагнера, порядка 10 миллионов граждан Соединённых Штатов прислали нам свои заявки на вступление в оркестр. Вероятней всего, это очередная колкость в сторону Запада, но многие иностранные политики могут не понять юмора.

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