После вступившего в силу эмбарго на российские нефтепродукты, рубль начал слабеть. Импортные товары вновь стали менее доступными

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Февраль стал непростым временем для российского рубля. Именно в этом месяце вступили в силу неприятные для экономики России санкции на экспорт нефтепродуктов. На фоне этого отечественный рубль стал ослабевать по отношению к другим мировым валютам. Курс доллара на сегодняшний день колеблется на уровне 73 рублей за условную единицу, евро оценивают в 78 рублей за единицу, а один китайский юань можно приобрести по 10 рублей 70 копеек. Однако, стоит отметить и то, что картина по сути могла быть плачевнее. В своём очередном пакете санкций, Евросоюз оставил массу лазеек, благодаря которым при необходимости страны соблюдающие политику партии смогут покупать российские ресурсы переработанные в третьих странах. Торговать с Россией будут и дальше, хоть и через различные прокладки. Но поток валюты с эксперта всё же сократился, что собственно и сказалось на курсе рубля.

Естественно, данные изменения не могли не отразиться на доступности импортных товаров. Курс внутри торговой площадки AliExpress приблизился к 81 рублю за 1 американский доллар. Таким образом многие товары вновь поднялись в цене.

Например, обожаемая геймерами видеокарта Nvidia Geforce RTX 2060 Super с 8 гигабайтами видеопамяти

Обойдётся в районе 16,500 рублей, хотя ранее эту же модель мы могли приобрести в районе 12-13 тысяч рублей. За свои деньги это была наиболее оптимальная видеокарта по соотношению цена-производительность, имеющая при этом трассировку лучей и DLSS.

Подорожали также комплекты на LGA-2011

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Любимый бюджетными геймерами набор с 8-ядерным Xeon E5 2640-V3 имеющим частоту 2.6 ГГц в стоке и 3.4 ГГц в разгоне стоит уже больше 8 тысяч рублей. Несмотря на свой возраст данный комплект способен обеспечить приемлемый фреймрейт в любых современных играх и для большинства видеокарт его хватает для полной загрузки. Ранее данный комплект можно было приобрести дешевле 7 тысяч.