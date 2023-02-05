Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Генерал-лейтенант в отставке Гурулёв ответил на вопрос, возможна ли в ближайшее время мобилизация
По сей день большинство россиян беспокоит вопрос, когда ожидать очередной волны мобилизации
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

реклама

  Разговоры по поводу второй волны частичной мобилизации в Российской Федерации продолжаются с декабря 2022 года. Как правило, мусолят эту тему лица, не имеющие абсолютно никаких контактов и связей в самом государственном аппарате. Зачастую эту утку запускает и вовсе украинская сторона, как это произошло в новогодние праздники, когда министр обороны Украины Алексей Резников заявил о начале очередной мобилизации в России уже в первой половине января. Различные прозападные СМИ начали приводить данное высказывание, как инсайд и истину последней инстанции. 

  На тему второй волны мобилизации высказался бывший заместитель командующего войсками Южного Военного Округа - Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв.

  «Я в принципе не вижу в ближайшей перспективе - где-то на полгода точно - возможности какой-либо мобилизации» - заявил Гурулёв. По словам отставного офицера, бойцов необходимо одеть, снарядить, обуть, снабдить оружием, техникой, боеприпасами и другими материальными средствами. На данный момент наш оборонно-промышленный комплекс работает над полной укомплектованием бойцов, мобилизованных осенью 2022 года.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

  Также имеется информации от разных источников, что большая часть мобилизованных ребят, до сих пор находятся на различных военных полигонах и учебных центрах по всей России. Часть мобилизованных проходят боевое слаживание на территории Беларуси.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #война #специальная военная операция #армия #мобилизация
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Немецкие читатели журнала Die Welt после слов Зеленского "приговорили" Украину к скорому концу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый отслеживаемый в мире аэростат оказался не китайским шпионским зондом
19
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
126
Транспортный самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия» появится в Microsoft Flight Simulator
15
Предполагаемый тест NVIDIA AD106 (RTX 4060/Ti) показал производительность на уровне RTX 3070 Ti
33
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
11
Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, но их развёртывание может занять долгое время
6
Немецкое общество удивлено просьбам о поставке подводных лодок на Украину - Spiegel
3
Новейшие БМПТ с 4x ПТУР Атака и 2х30 мм будут жечь танки НАТО - уверен полковник разведки
2
Илон Маск сказал, что он "глубоко признателен" присяжным, оправдавшим его в суде по делу Tesla
+
GeForce RTX 3070 Ti против GeForce RTX 4070 Ti - бесполезная переплата 25 000р в разрешении 2К
24
В Мэрии Днепра предложили обменять демонтированные советские памятники на российские дрова по курсу
8
Ассортимент видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 в магазинах РФ расширяется
5
Дизайн нового электрического кабриолета от Nissan вызвал волну негатива
2
Михаил Подоляк объяснил, для чего ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на чудовищные потери
14
F-22 ВВС США всё-таки сбил китайский разведывательный аэростат - это показали на видео
42
Биткоин дорожает, майнеры поднимают головы, а фермеры снова могут раскупить все видеокарты
18
Минобороны Украины: потребность в БПЛА измеряется сотнями тысяч
11
Покупаем видеокарту за копейки – в какие игры можно играть на бюджетных GPU NVIDIA и AMD
10
Система Perception Neuron сделает процесс motion capture намного проще и дешевле
+
Выстрел украинского гранатометчика отрикошетил от брони российского танка, не причинив тому вреда
2

Популярные статьи

Кто такие русские «верблюды» – армия РФ использует новую тактику уничтожения опорных пунктов в СВО
91
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
75
Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
19
Обзор идеальной мышки от A4Tech за 1600 рублей для игр и работы
177
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
5
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
27
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
40
Лондон передаст Киеву 30 самоходных гаубиц AS-90 и фактически оставит страну без артиллерии
10
Сериал "По ту сторону" (Counterpart) - Немножечко хорошей фантастики
8
Во что поиграть в феврале
40

Сейчас обсуждают

Женя Кнутов
21:23
64мб кеша, а не 28, считать суммарный кеш л2 и л3 верх компетенции
Геймеры разочарованы новым Ryzen 7 7800X3D, ведь Ryzen 9 7900 лучше и дешевле
Вежливый_Пидорг
21:18
Я вот тоже IT-специалист, строчу тут комменты, отлыниваю от службы
В Госдуме предложили лишить IT-специалистов брони от призыва при мобилизации
ark-bak
21:18
Там вроде ещё 10 лямов обещают
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
Вежливый_Пидорг
21:17
Нам же не привыкать отрицательно наступать
Экс-советник офиса Зеленского предрёк «неприятности» для ВСУ в ближайшие месяцы
Вежливый_Пидорг
21:16
А я даже смог пройти тест на IQ. Целых 20 баллов набрал!
Экс-советник офиса Зеленского предрёк «неприятности» для ВСУ в ближайшие месяцы
Xmast
21:16
Сегодня видел новость. В Болгарии газ ПОДЕШЕВЕЛ на 30%. Представляете? Там адекватное руководство. Если дешевеют поставки то и цены снижают. А у нас при любом раскладе населению никогда не снижают htt...
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Вежливый_Пидорг
21:15
То ле дело у нас в Укре! Хочешь плати, хочешь не плати, а света нет!
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Вежливый_Пидорг
21:14
А мой дракон и так послушный! Я его туда - сюда и он набухает!
«Как приручить дракона» может вернуться на экраны кинотеатров
grom9000
21:12
Иди нахер зеленожопый, всерьез тебя не воспринимаю уже. Кстати думаю Нвидию я больше никогда не куплю. Крайне не надежно себя показали две карты, а АМД наоборот приятно удивила во всём, причем в самой...
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
Xmast
21:08
Колхоз конечно дело полезное. Если результат лучше чем было. Но время идет. И наоборот хочется сделать все по уму. Даже провода в корпусе которые не видны. На видяху можно на али купить медную обвязку...
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 2. Доработка охлаждения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем