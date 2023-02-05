По сей день большинство россиян беспокоит вопрос, когда ожидать очередной волны мобилизации

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Разговоры по поводу второй волны частичной мобилизации в Российской Федерации продолжаются с декабря 2022 года. Как правило, мусолят эту тему лица, не имеющие абсолютно никаких контактов и связей в самом государственном аппарате. Зачастую эту утку запускает и вовсе украинская сторона, как это произошло в новогодние праздники, когда министр обороны Украины Алексей Резников заявил о начале очередной мобилизации в России уже в первой половине января. Различные прозападные СМИ начали приводить данное высказывание, как инсайд и истину последней инстанции.

На тему второй волны мобилизации высказался бывший заместитель командующего войсками Южного Военного Округа - Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв.

«Я в принципе не вижу в ближайшей перспективе - где-то на полгода точно - возможности какой-либо мобилизации» - заявил Гурулёв. По словам отставного офицера, бойцов необходимо одеть, снарядить, обуть, снабдить оружием, техникой, боеприпасами и другими материальными средствами. На данный момент наш оборонно-промышленный комплекс работает над полной укомплектованием бойцов, мобилизованных осенью 2022 года.

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Также имеется информации от разных источников, что большая часть мобилизованных ребят, до сих пор находятся на различных военных полигонах и учебных центрах по всей России. Часть мобилизованных проходят боевое слаживание на территории Беларуси.