Сообщается, что удар пришелся по территории промышленного комплекса гражданского назначения

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Белогородская область стала одной из самых уязвимых регионов Российской Федерации, в связи с географической близостью к линии соприкосновения. Многие населённые пункты, граничащие с Незалежной, периодически становятся целью обстрелов Вооруженных Сил Украины.

В ночь с 3 на 4 февраля ВСУ нанесли удар по заводу в Борисовском районе. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения. После обстрела на территории завода начался пожар нефтехранилища. По сообщению губернатора - Вячеслава Гладкова, человеческих жертв к счастью удалось избежать, всех сотрудников предприятия удалось оперативно эвакуировать, а сам пожар к утру уже был локализован.





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К сожалению, после ухода армии России из Харьковской области, обстрелы со стороны украинских боевиков участились, некоторые посёлки в приграничной зоне и вовсе обстреливаются регулярно. В основном это частные жилые дома и дачи.