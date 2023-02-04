Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области
Сообщается, что удар пришелся по территории промышленного комплекса гражданского назначения
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

реклама

  Белогородская область стала одной из самых уязвимых регионов Российской Федерации, в связи с географической близостью к линии соприкосновения. Многие населённые пункты, граничащие с Незалежной, периодически становятся целью обстрелов Вооруженных Сил Украины. 

  В ночь с 3 на 4 февраля ВСУ нанесли удар по заводу в Борисовском районе. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения. После обстрела на территории завода начался пожар нефтехранилища. По сообщению губернатора - Вячеслава Гладкова, человеческих жертв к счастью удалось избежать, всех сотрудников предприятия удалось оперативно эвакуировать, а сам пожар к утру уже был локализован. 


рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

  К сожалению, после ухода армии России из Харьковской области, обстрелы со стороны украинских боевиков участились, некоторые посёлки в приграничной зоне и вовсе обстреливаются регулярно. В основном это частные жилые дома и дачи.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #война #оружие #всу #специальная военная операция #белгород #специальная разведка #обстрел
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Кто такие русские «верблюды» – армия РФ использует новую тактику уничтожения опорных пунктов в СВО
Американские военные ожидают продвижение ВС РФ вглубь украинской территории
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
52
ВС РФ уничтожили хвалёный ЗРК NASAMS, а также очередную пусковую установку HIMARS
133
Создатель Dead Space похвалил авторов ремейка за качество продукта
1
«Ростех» отгрузил в войска первую в этом году новую партию боевых машин пехоты БМП-3
6
США советует Украине сдать Бахмут и ждать иностранное вооружение
17
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
177
Кто такой украинский миллиардер Игорь Коломойский, который стал очередной мишенью Зеленского
5
AMD Ryzen 9 7845HX показал 90% преимущество над 6900HX в многоядерном тесте PassMark
9
Армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер»
43
25 недорогих смартфонов Xiaomi серии Redmi Note получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в марте 2023г
+
Международный валютный фонд прогнозирует победу России в экономическом противостоянии
13
Новая геймерская мышка Razer Viper Mini Signature Edition за $280 будет весить всего 49 грамм
4
Сообщество фанатов победило — старая открытая лицензия на D&D не будет отменена
+
RTX 4090 выдает в Cyberpunk 2077 120 кадров в секунду в 4K с Psycho RT при включении DLSS 3 и FG
19
"Из подвалов невозможно выйти" - украинские военнослужащие жалуются на тяжелую оборону Бахмута
7
ChatGPT стало самым быстрорастущим приложением в истории
+
Число британских детей, госпитализированных из-за вейпинга, за год увеличилось в четыре раза
5
Кусок меди весом 4 кг успешно охлаждает процессор Core i9
19
За считанные дни до начала действия потолка цен на энергоносители споры в ЕС продолжаются
+
Подготовка пилотов F-16 занимает почти три года — в Британии объяснили, почему передача истребителей Украине не имеет смысла
+

Популярные статьи

Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
40
На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
53
Что смогут противопоставить западные Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2 танковому арсеналу России
38
Intel снижает стоимость на свою продукцию из-за возникших трудностей
13
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
32
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
42
Как я посмотрел Аватар: Путь воды...
88
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
11
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
33

Сейчас обсуждают

Шебур
12:59
Ты далпайоп мимикрировавший. У него хоть бабки есть и он видюхи себе дорогие покупает, а ты лох завистливый 🤣
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Кружит голову мимоза
12:59
Так ты балаболка уже, ты 15 минут назад был в апшеронске, уже в Китае?
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
хахахер
12:59
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Shehenbek-Tant-Ogly
12:59
Я в Китае и скоро тут биткоин будет признан правительством платёжеспособным как обычные деньги.Ты нищук мне завидуешь
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
хахахер
12:57
ты какой-то странный,это русский сайт,яж не пишу на украинский оверклок,хотя иногда и читаю там
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Shehenbek-Tant-Ogly
12:57
мне весело, я майнер, валяюсь на диване ничего не делаю, деньги мне с неба сыпятся, а ты нищук мне завидуешь
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Дмитрий
12:57
3060ти с одним вентилем всеравно они не будут покупать😁 и 4090 за 160 штук. в магазине по сути покупать нечего одно барахло либо старое либо новое и всё за оверпрайс.
Биткоин дорожает, майнеры поднимают головы, а фермеры снова могут раскупить все видеокарты
Кружит голову мимоза
12:56
Что толку то что ты биткоины зарабатываешь, ты живёшь в рабсии, ты их не сможешь вывести, пыня заберёт все твои деньги. Я сейчас живу в Германии в Дюссельдорфе, вышел в чистый город, всё у меня по кай...
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Шебур
12:55
А это ты, старый клоун. Что ты здесь опять забыл? расскажи поподробнее.
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Shehenbek-Tant-Ogly
12:55
Ну засунь мне в попку свой пальчик. Я очень хочу.
Советник Зеленского: Запад должен отдать Украине все виды вооружения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем