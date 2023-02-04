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Белогородская область стала одной из самых уязвимых регионов Российской Федерации, в связи с географической близостью к линии соприкосновения. Многие населённые пункты, граничащие с Незалежной, периодически становятся целью обстрелов Вооруженных Сил Украины.
В ночь с 3 на 4 февраля ВСУ нанесли удар по заводу в Борисовском районе. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения. После обстрела на территории завода начался пожар нефтехранилища. По сообщению губернатора - Вячеслава Гладкова, человеческих жертв к счастью удалось избежать, всех сотрудников предприятия удалось оперативно эвакуировать, а сам пожар к утру уже был локализован.
К сожалению, после ухода армии России из Харьковской области, обстрелы со стороны украинских боевиков участились, некоторые посёлки в приграничной зоне и вовсе обстреливаются регулярно. В основном это частные жилые дома и дачи.