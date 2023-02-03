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Михаил Подоляк объяснил, для чего ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на чудовищные потери
Несмотря на советы западных военных специалистов, Киев не выводит войска из Бахмута
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  В первые месяцы Специальной Военной Операции, одной из самых горячих точек на карте Украины, стали Мариуполь, а точнее завод «Азовсталь». Огромный металлургический комбинат, настоящая цитадель построенная состоящая из крупной сети подземных коммуникаций и бомбоубежищ. Первые цеха Азовстали начали работать еще в 30-е годы, и на протяжении 60-ти лет, предприятие постепенно получало новые отделы, ангары, цеха, а в период холодной войны расширялись подземные бомбоубежища и бункеры.

  Больше месяца боевики запрещенного на территории РФ полка «Азов» укрывались в катакомбах Азовстали. Вооруженные Силы России полностью оцепили территорию завода. Азовцы просто не могли выбиться из окружения, а приказа сдаваться в плен с Киева не поступало до второй половины мая. Властям Украины не хотелось отдавать эту маленькую победу к празднику 9 Мая. Главной целью засевших в подвалах членов полка Азов, было переждать в осаде этот Священный для постсоветского пространства праздник, а уже потом Киев решил позволить своим бойцам сохранить жизни.

  Похожая картину на сегодняшний день вырисовывается вокруг Бахмута. Уже абсолютно все стороны признают, что удерживать город - это огромная ошибка для ВСУ, за которую ежедневно приходится платить огромным количеством человеческих жизней. Подтверждается это не только с российских каналов, об этом говорят и западные представители спецслужб, это признают уже и в самом Киеве. Советник Офиса президента Украины - Михаил Подоляк объяснил, для чего ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на чудовищные потери.

  «Дело не в 10% населения, а в нашей территории, в наших домах. Мы тоже боимся, конечно, и платим очень высокую цену за защиту Бахмута. Но мы не можем оставить это позади. Это показывает, какие мы есть, и это должно быть ясно понято в Европе»

  Конкретные цифры Подоляк отказался озвучивать, а большие жертвы на этом направлении должны показать Европе, что Украина готова платить такую цену.

  Ранее бойцы ЧВК Вагнер уже полностью зачистили населенный пункт Соледар от оставшихся в окружении Вооруженных Сил Украины.

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