По словам автора инициативы, подобные игрушки является элементами прозападной пропагандой

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Последнее время государственный аппарат всерьёз обеспокоился будущим страны - воспитанием детей и следующих поколений. Прекрасно можно понять законопроекты связанные с сохранением традиционных ценностей народов России.

Но зачастую Государственная Дума продвигает весьма неоднозначные решения. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина считает, что в стране необходимо запретить продажу игрушек, изображающих военную технику НАТОвского образца.

«Когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты. Поэтому для меня это есть не что иное как элементы пропаганды и техники, и идеологии тех стран. Я против того, чтобы такие игрушки продавались нашим детям», — заявила депутат, добавив: «дети постарше сядут и за компьютерные игры, где будут играть на стороне недругов».

Конечно сложно сказать пройдёт ли такой законопроект на реализацию, но "дети постарше" уже давно сидят на компьютерных играх, в которых славные американские и британские парни, борются по всему миру с нехорошими русскими. Одной из самых явных пропагандистских серий игр, является Call of Duty. Если вы пройдёте каждую часть от первой до последней, вы уследите, как менялись отношения к России на Западе. Первые части позволяли нам поиграть и за русского солдата Второй Мировой и за американца, и за британца. В дальнейшем уже в современном мире "Modern Warfare", главными антагонистоми являются террористы родом из постсоветского пространства. Затем по вине хитрости террористов главным героям приходится воевать с Россией, но при этом русские не виноваты, террористы хитростью заставили их объявить войну различным странам. Затем и вовсе в ремастере игры, сами русские становятся настоящим злом, и среди них есть лишь единицы правых ребят. Справедливости ради, стоит отметить, для русской аудитории в ремастере игры Modern Warfare, боевиков с которыми приходится сражаться в игре перевели как "Люди Баркова", но в оригинале о вражеских солдатах говорят "Russians"

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Инициатива запоздала почти на 20 лет, и дело тут было не в срочной необходимости запретить что либо, а в полной безальтернативности данной виртуальной реальности. В стране весьма скромное количество годных проектов, а которые бы ещё могли конкурировать с подобными сериями игр и вовсе отсутствуют. Один многообещающий проект - Atomic Heart, и тот постоянно становится мишенью для критики со стороны различных фриков.