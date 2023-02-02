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В ночь с 1 на 2 февраля 2023 года Воздушно-Космические Силы Российской Федерации вновь нанесли массированный удар стратегическим объектам Украины. Сообщается, что целью для военных стал Новокраматорский машиностроительный завод. НКМЗ является одним из крупнейших заводов Советского Союза, и самым крупным на территории Украины.
В прошлом веке завод активно участвовал в космической программе СССР, а сами заводчане поговаривали: «Нам под силу всё – от иголки до космических кораблей». Цеха которые когда-то были опорой общей родины, к сожалению стали законной целью для армии России. По имеющейся информации на территории завода Вооружённые Силы Украины ремонтировали свою подбитую в боях технику, а значит его вывод из строя облегчит продвижение армии России. Ранее в 2022 году по заводу уже фиксировались прилёты.
Также за эту ночь одна из ракет попала в многоэтажный дом, по сообщениям в различных телеграм-каналах, разрушены два подъезда, о пострадавших информации пока нет. Неизвестно и результатом чьих усилий под ударом оказался жилой дом. В сети распространяется информация, что мирные жители вновь стали жертвами украинской ПВО.