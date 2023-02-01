Ранее разработчиков уже критиковали за игру Metro: Exodus

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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После выхода игры Metro: Exodus, на разработчик проекта обрушился шквал критики, скандальные пасхалки разбирались даже на государственных телеканалах. Самой известной и нашумевшей стала сцена с отстрелом головы памятнику Ленина.

Помимо различных пасхалок и клюквы в виде водки, злых КГБшников и матерных надписей на стенах, в игре немалое количество политических монологов. По заявлению самого автора романа - Дмитрия Глуховского, серия книг "Метро" написана им, чтобы донести до молодого читателя свою точку зрения. В 2019 году редакция британской газеты The Sun опубликовала статью после диалога с Дмитрием, в которой говориться, что новая игра "Metro: Exodus", может пошатнуть политический режим в Российской Федерации.

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Серия игр Metro стала практически эталонной, современная графика, динамичный сценарий, великолепная атмосфера, но чрезмерная политизация игры портит общие впечатления. В конце января 2023 года, разработчики игры поделились тем, с какими сложностями им пришлось столкнуться в 2022 году, после начала Специальной Венной Операции России на территории Украины, и также рассказали какие планы у команды на ближайшее время. В своём обращении разработчики подтвердили, что сильный политический посыл в проекте всегда присутствовал, а после развернувшихся в 2022 году событий, следующая часть, судя по всему, будет полностью пропитана политикой.