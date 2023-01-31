Директор Российской Ассоциация Криптоэкономики поделился своим мнением касательно дальнейшего развития майнинг-индустрии в стране

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Россия остаётся одной из самых привлекательных стран, для майнинг-индустрии. По окончанию 2022 года, потребляемая мощность различных дата-центров и крупных майнеров превысила 500 мегаватт-час. Лидером среди компаний майнинг-индустрии, стала BitRiver с общей мощностью 300 мегаватт-час. Второе место заняла Уральская Майнинговая Компания (UMC) с результатом в 88 мегаватт-час.

BitRiver сумела увеличить свои мощности аж в 2.5 раза за 2022 год. Такой стремительный рост вычислительных мощностей связывают с обвалом цен на весь спектр майнинг-оборудования. За счет снижения курса американской валюты и продолжающимся циклом "Криптозимы", промышленные майнеры перешли к активным покупкам железа.





Майнинг в России остаётся вне правового поля, однако и не подпадает под какие либо запреты и не является незаконной деятельностью. Своими мыслями с Общественной Службой Новостей поделился Александр Бражников - исполнительный директор Российской Ассоциации Криптоэкономики, Искусственного Интеллекта и Блокчейн. По его словам индустрии в стране необходимы контроль и поддержка со стороны государства, у России есть необходимые ресурсы, для становления ведущим государством в Крипто-индустрии. Что касательно предложенных законопроектов, нацеленных на получение налогов от этого рода деятельности, государственный аппарат еще не сделал никакого вклада в развитие этого бизнеса и майнинг в России развивался исключительно силами игроков рынка. Также Александр отметил, что за счет увеличения вычислительных мощностей российских майнеров, процветает энергетика и другие сопутствующие с криптодобычей сферы.

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