Об этом сообщил в своем телеграм канале глава областной администрации Олег Синегубов

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ВКС России нанесли очередной массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре. В попытке отразить часть ударов, одна из ракет противовоздушного ракетного комплекса С-300, попала прямиком в многоэтажный жилой дом.

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Об этом сообщил в своё телеграм канале глава областной администрации - Олег Синегубов. Точное количество пострадавших пока неизвестно, по предварительной информации 1 человек погиб.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда украинское ПВО становится причиной гибели своего же мирного населения. Ранее в Днепропетровске после перехвата ракеты Х-22, боеприпас попал в многоэтажный дом, в последствии более двух десятков человек погибло и до 70 человек получили ранения. Этот факт, в одном из своих интервью озвучил бывший советник офиса президента Украины - Алексей Арестович. После данного признания главный "психолог" страны подал в отставку.

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Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях.