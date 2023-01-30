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Ракета комплекса С-300 ПВО Украины попала в один из жилых многоквартирных домов Харькова
Об этом сообщил в своем телеграм канале глава областной администрации Олег Синегубов
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  ВКС России нанесли очередной массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре. В попытке отразить часть ударов, одна из ракет противовоздушного ракетного комплекса С-300, попала прямиком в многоэтажный жилой дом. 

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  Об этом сообщил в своё телеграм канале глава областной администрации - Олег Синегубов. Точное количество пострадавших пока неизвестно, по предварительной информации 1 человек погиб.

  Стоит отметить, что это не первый случай, когда украинское ПВО становится причиной гибели своего же мирного населения. Ранее в Днепропетровске после перехвата ракеты Х-22, боеприпас попал в многоэтажный дом, в последствии более двух десятков человек погибло и до 70 человек получили ранения. Этот факт, в одном из своих интервью озвучил бывший советник офиса президента Украины - Алексей Арестович. После данного признания главный "психолог" страны подал в отставку.

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  Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях. 

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#россия #украина #сво #война #оружие #специальная военная операция #пво #ракеты #с-300 #харьков
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