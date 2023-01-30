Очередной токен, пришедший вселить надежду в майнеров на видеокартах

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За последний месяц в абсолютные лидеры по доходности для майнеров на видеокартах выбилась криптовалюта Nexa. Самые продвинутые криптодобытчики умудрились настроить майнинг данной монеты одновременно с токеном Ziliqa и получать при этом небольшую прибавку к основной награде.

Если верить различным калькуляторам, на данный момент с монетки Nexa, шахтёр имеющий в своём распоряжении Nvidia Geforce RTX 3060 ti, в среднем получает 47 тысяч монет Nexa, что в переводе на отечественную валюту, выходит в районе 40 рублей. Вычитая из этих доходов затраты на электроэнергию, порядка 19 рублей, получаем 21 рубль чистой прибыли с одной видеокарты в сутки. Многие скажут: Не густо. Однако, ещё пару месяцев назад, после ухода проекта Ethereum на консенсус Proof of Stake, шахтёры и вовсе отключали своё оборудование, так как доходы с их прожорливых ферм не могли покрыть элементарные затраты на электроэнергию. В этот период мы наконец могли лицезреть стремительное снижение цен на видеоускорители.

Помимо этого постоянно появляется всё больше новых проектов, которые подогревают интерес майнеров к своему роду деятельности. Автор канала "Журнал Майнера" поделился очередным проектом, доступным для добычи на видеокартах. Криптовалюта "Black" начала свой путь на консенсусе Proof of Work, а алгоритм работы данного проекта такой же, какой был ранее у детища Виталика Бутерина Ethash, нагружающий по полной непосредственно чипы видеопамяти. На данный момент токен не залистили ни на одной бирже, однако, поток майнеров ринулся накапливать монеты данного проекта.

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В целом разработчики проекта обещают простоту и удобство пользования криптовалютным счётом, возможность выпустить собственную криптокарту, которой можно будет расплачиваться везде, где имеется UnionPay, и всё это абсолютно анонимно.