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В большинстве стран празднуют "Новый Год" 1 января. В зависимости от страны отличаются и сроки праздничных - выходных дней. В Российской Федерации к примеру каникулы начались 31 декабря и продлились до 9 января.
А вот в Китае праздник только начался, 22 января новый год встретили и будут ему радоваться аж до 9 февраля включительно. На сайте Aliexpress можно рассмотреть, на какой период растянутся сроки доставки, срочно понадобившихся вам смартфонов или компьютерных комплектующих.
Практически 50 дней, ориентировочный срок доставки до Москвы, в другие регионы страны немного дольше. Ранее заказывая товары в данном магазине, посылка доходила 14-17 дней, в этот раз придётся немного подождать
Немалого терпения стоит набраться и покупателям, оформившим свой заказ немногим ранее. Если посылка еще не покинула территорию Китайской Народной Республики, велика вероятность, что ближайшие дни она еще побудет на родине. На данный момент остается только набраться терпения и пожелать нашим товарищам счастливого Нового Года.
朋友们新年快乐！