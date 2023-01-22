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Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
После взятия населённого пункта Соледар, основатель группы Вагнера кратко ответил на наиболее часто задаваемые вопросы
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  За последние годы, самой известной Частной Военной Компанией в мире, стала Группа Вагнера. Естественно, мировую известность "Музыкантам" принесла украинская компания, в ходе которой бойцам Вагнера удалось показать себя как чуть-ли не самым боеспособным подразделением, при выполнении боевых задач. Российское ЧВК во многом опередило даже американских коллег по цеху - Academy, более известную как Blackwater.

  Совсем недавно Вагнером был взят город Соледар, Евгений Пригожин - основатель ЧВК Вагнер, неоднократно подчеркивал, что населённый пункт был взят исключительно силами "Оркестра". После закрепления в городе бизнесмен ответил, из чего именно строится успех компании.

  В первую очередь сказывается опыт бойцов, многие из них участвовали ещё в Чеченской компании, в Грузино-Осетинском конфликте, в Сирии. Отправлялись и во многие другие уголки земного шара, куда приводили контракты с различными корпорациями по всему миру. Служба в данном ЧВК, это не рутинная армейская служба. Не получится заключить контракт и просто ходить на службу к 8 утра и сидеть до 6 вечера в ожидании окончания рабочего дня.

  Во-вторых, группе Вагнера доступны все виды вооружения, от различного стрелкового оружия, до танков и самолётов. Компания предоставляет широкий спектр услуг, от обучения и инструктирования личного состава заказчика, до предоставления полноценной боеготовой армии, с тяжёлой техникой и авиацией. Компания может обеспечить даже ПВО и артиллерийскую поддержку.

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  И третьей немаловажной составляющей является система управления. Все перечисленные выше средства поражения, находятся под единым управлением, без необходимости проходить многоступенчатые согласования на поддержку, между различными родами войск. Помимо этого, руководство компании внимательно прислушивается к запросам и предложениям своих бойцов.

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#россия #украина #сво #оружие #война #специальная военная операция #вагнер #чвк
5
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хахахер
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щас бои бес правил идут и такие законы щас не действуют
Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
1TronpmG5
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Не совсем так. При последовательном включении каждый следующий радиатор будет работать с меньшей дельтой, что немного снизит КПД всей системы - КПД всех радиаторов надо перемножить. При параллельном в...
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acvolinn
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Ты где это узнал интересно? ))) Это действует на территории РФ, на этом точка, формулировка предельно ясна, остальное - это твои личные выдумки.
Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
tinyimp
08:46
Ну вообще-то был он именно пассивным, там даже на коробке было написано про fanless режим. Вертушку там, конечно, можно было прикрепить, но то опционально, и в комплекте ее не было.
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