Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
На базе Рамштайн так и не удалось договориться о поставках тяжелых немецких танков Украине
Поступают первые новости из американской военной базы, леопарды останутся в Германии
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

  Согласно первым сообщениям из американской военной базы на территории Германии - Рамштайн, на 8 заседании блока НАТО не сумели договориться о поставках тяжелых танков украинской армии. 

  В течение заседания "Рамштайн-8" Зеленский выступил по видеосвязи и вновь начал требовать от представителя Германии танки Leopard-2. Новый министр обороны Германии - Борис Писториус озвучил, что у каждой из стран-участниц есть аргументы за поставки и аргументы против. Судя по всему аргументы против были достаточно весомы, чтобы отложить вопрос передачи немецких танков Украине. Борис Писториус также отметил, что Берлин не будет препятствовать странам, которые хотят поставлять танки Незалежной. Судя по всему продолжается процесс перекладывания ответственности.

  "Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов" - заявил Владимир Зеленский выступая перед членами НАТО.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сво #оружие #война #зеленский #танк #leopard #рамштайн
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
Украинские военные модифицировали тарелки Starlink и установили их на разведывательные дроны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг вновь приносит прибыль в разы превышающую расходы на розетку
14
В США объяснили почему не будут поставлять танки Abrams Украине
16
Канцлер ФРГ заявил, что для окончания конфликта на Украине «российская агрессия» должна «провалиться»
21
Британская разведка допустила отправку Россией современных танков Т-14 «Армата» в зону СВО
4
В Пентагоне не видят смысла в передаче Украине танков Abrams
30
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
82
NetEase отклонила предложение о продлении партнерства с Blizzard China
2
В России смогли впервые создать турбину большой мощности на 110 МВт
1
Ryzen 5 7600 положил на лопатки новый бестселлер Intel Core i5-13400F – разница в играх достигла 28%
13
В России предлагают отказаться от обязательной страховки ОСАГО в связи с дефицитом автозапчастей
5
Авиакомпании Европы хотят бесплатно летать через Сибирь
9
Новый способ зарядки может продлить срок службы АКБ как минимум на 20%
5
Тактильный костюм OWO Skin - вторая кожа геймера
4
Ученые разрабатывают инструмент для прогнозирования солнечных вспышек и корональных выбросов массы
+
В Нидерландах "приспособили" навоз в качестве топлива для трактора
2
NVIDIA намекает игрокам, что 3060 — это лучшее предложение
14
Новый 4-ядерный Core i3-13100 показал разочаровывающий результат и уступил Ryzen 5 5600
10
Немецкий концерн Rheinmetall может передать Украине в этом году свыше ста танков Leopard и Challenger
4
Игрок War Thunder слил в сеть реальные секретные документы об F-16 Falcon
4
Биткоин неожиданно пошёл вниз, но очередная волна может поднять курс цифрового золота до $161 800
11

Популярные статьи

В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя
44
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
139
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
16
Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою
39
Как французский авиационный хлам Super Puma губит жизни украинцев и не только их
10
Ретро и видеокарты: Gigabyte GeForce 2 MX400 32MB и Palit GeForce 2 MX400 32MB
16
Ретро и видеокарты: ATI Radeon 9200 64MB (R92DV) и ATI Radeon 9600 256MB (R96)
31
Ретро и видеокарты: GeForce 2 MX Super и GeForce 2 Pro
14
Украинские HIMARS смогут дотянуться до Крыма и Таганрога – чем опасны управляемые ракеты GMLRS
59
Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона
7

Сейчас обсуждают

Romulox
18:40
Цеэвропейцы не гнушаются обирать тушки своих захистников в местах складирования этих тушек.
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
qwe_123
18:40
дай свой телеграм
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
Житель Рашки
18:38
конспиралогия)
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
Житель Рашки
18:37
а на рабсиян тебе пох, которые померли ради золотых унитазов путлера
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
RED
18:37
Интересно, будет ли там русская локализация, и если нет, как быстро ее сделают наши студии.
Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 станет самым крупным в истории студии
KGBT+ v2
18:36
Обычно долгожителями становтся игры для которых можно делать свои моды (адд-оны), новые карты, модели, скрипты и т.д. Примеры: Серия rFactor, серия Arma, серия Neverwinter Nights и множество других.
Инсайдер: Microsoft отстранила 343 Industries от работы над серией Halo после провала Halo Infinite
-=metallist=-
18:36
Ты как всегда от сути к мелочам стрелки переводишь. Какая тебе разница, что у той Сары на ляшках нарисовано? И ты как то можешь обосновать, что этот проект не воплощается в реальность? Эдуарда Ходоса ...
Украинские HIMARS смогут дотянуться до Крыма и Таганрога – чем опасны управляемые ракеты GMLRS
Вежливый_Bredley
18:36
так ісе время помогают и прекращать не собираются. а от рахи даже ираны с сербиями начинают отворачиваться.
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
Лёха
18:34
нет у меня почты, я не волоку сам тогда звони 953 27 25 04
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
DungeonMasterGT
18:33
моя 775 материнка включается за 0 секунд, шах и мат
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем