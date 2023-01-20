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Согласно первым сообщениям из американской военной базы на территории Германии - Рамштайн, на 8 заседании блока НАТО не сумели договориться о поставках тяжелых танков украинской армии.
В течение заседания "Рамштайн-8" Зеленский выступил по видеосвязи и вновь начал требовать от представителя Германии танки Leopard-2. Новый министр обороны Германии - Борис Писториус озвучил, что у каждой из стран-участниц есть аргументы за поставки и аргументы против. Судя по всему аргументы против были достаточно весомы, чтобы отложить вопрос передачи немецких танков Украине. Борис Писториус также отметил, что Берлин не будет препятствовать странам, которые хотят поставлять танки Незалежной. Судя по всему продолжается процесс перекладывания ответственности.
"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов" - заявил Владимир Зеленский выступая перед членами НАТО.