Старенькие серверные комплекты на Xeon окончательно потеряли смысл, новый мутант выходит дешево и сердито

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Китайские Кулибины всегда высоко ценились своими поделками, когда казалось бы уже неликвидный товар адаптируется в более универсальный и востребованный продукт. Все наши пользователи наверняка знают о "Мутантах" из мира компьютерного железа, некоторые возможно слышали о них лишь в 2021 году, когда майнеры начали активно покупать дискретные видеокарты с распаянными на них ноутбучными видеочипами. Однако, еще до всех этих майнерских войн, на просторах китайского рынка уже красовались подобные процессорные решения.

Автор канала PRO PC приобрёл себе подобного монстра производительности. На торговой площадке Aliexpress появился комплект, состоящий из материнской платы и распаянном на ней ноутбучном процессоре Intel Core i9 11980HK - это 8-ядерный 16-поточный камень, с базовой частотой 2.6 ГГц и 4.7 ГГц в режиме Turbo Boost. В своём видео автор сравнил новую китайскую поделку с уже хорошо знакомым нам AMD Ryzen 7 5700x. В целом камень от AMD оказался на 5-8% производительнее данного мутанта, однако, учитывая что цена одного только процессора Ryzen 7 5700x составляет 13,250 рублей, а комплект с Intel Core i9 11980HK и материнской платой обойдётся 12,200 рублей, предложение с мутантом выглядит достаточно привлекательным.

Но опять же, данный вариант имеет немалое количество недостатков. В первую очередь отсутствие какого либо варианта для апгрейда, процессор именно припаян к плате. Во вторых костыльное ПО, всё-таки процессор ноутбучный, и стоит быть готовым к каким либо мелким косякам в работе с ним, но в отличии от других мутантов, каких-либо танцев с бубном с прошивками и драйверами не будет. В третьих, если вы вдруг надумаете его в дальнейшем продать, спустя несколько лет, то найти на него покупателя будет весьма сложной задачей.

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В целом, по производительности данного комплекта будет хватать еще на годы вперёд, это отличная альтернатива серверным комплектам на Xeon, в отличие от которых Core i9 11980HK имеет высокую тактовую частоту в 4.7 ГГц и вполне может загрузить большинство современных видеокарт. Но, как и с Xeon, это продукт для тех, кто может покопаться в настройках Bios и подобрать наиболее подходящие настройки по разгону. В плюсы также можно добавить и наличие встроенного видеоядря.