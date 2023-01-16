Кристине Ламбрехт не выдержала критики, после своего скандального новогоднего видео

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За последний год мы наблюдали достаточно много неожиданных и громких кадровых изменений в различных странах. Безусловно, на первых местах в данном списке будут участники "Британской Эстафеты", сперва неожиданная отставка Бориса Джонсона, затем палочка перешла к Лиз Трасс, прославившейся в королевстве своей блестящей антикризисной программой, усугубившей положение государства.

Стало известно, о кадровых изменениях Германии. Сообщается, что Кристине Ламбрехт решила покинуть кресло министра обороны Германии, которое она занимала чуть больше года. Как сообщают источники, причиной уходу стало её новогоднее видео, в котором говорилось следующее:

"В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо"

Многим в Европе данное сообщение показалось неоднозначным, у некоторых политических деятелей складывалось впечатление, что министр обороны рада началу боевых действий. После этого последовал очередной шквал критики. Ранее канцелярию Шольца итак грубо критиковали европейские политики, за неопределённость в вопросе поставок немецкий танков Leopard 2 в армию Украины, часть этой критики прилетала и госпоже Ламбрехт.

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Всё это происходит прямо перед встречей блока НАТО на военной базе Рамштайн, для обсуждения последующих шагов по помощи Украине. Кто поедет вместе в качестве министра обороны от ФРГ пока неизвестно.