Пока США, Германия, Франция и Великобритания решаются кто первым начнёт поставки тяжёлых танков НАТОвского образца в поддержку Украине, российский Военно-Промышленный Комплекс продолжает набирать обороты. Нижнетагильский «Уралвагонзавод» уже успел отправить очередную партию новоиспеченных танков Т90-М «Прорыв».
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12 января боевые машины уже были переданы Вооруженным Силам РФ и непосредственно примут участие в Специальной Военной Операции. До этого УВЗ осуществил очередную поставку 20 декабря минувшего года. Стоит отметить, что за счёт перехода на особый режим работы, «Уралвагонзавод» показал высокий темп производства.
Танки Т90-М оснащены одной из лучших систем ночного видеонаблюдения. Имея 125-мм основную пушку, боевая машина может похвастаться своей высокой эффективностью в танковых столкновениях, а комплекс динамической защиты третьего поколения «Реликт» с элементами комплекса "Афганит", делают Т-90М сложнопоражаемым для большинства боеприпасов и гранатометных систем.
Ранее заместитель председателя Военно-промышленной комиссии - Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, о постепенной раскрутке отечественного ВПК на полную мощь, и что у России будет достаточно всех видов вооружения и боеприпасов.