Российский Военно-Промышленный Комплекс продолжает наращивать производственные мощности в различных видах вооружения

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Пока США, Германия, Франция и Великобритания решаются кто первым начнёт поставки тяжёлых танков НАТОвского образца в поддержку Украине, российский Военно-Промышленный Комплекс продолжает набирать обороты. Нижнетагильский «Уралвагонзавод» уже успел отправить очередную партию новоиспеченных танков Т90-М «Прорыв».

реклама

12 января боевые машины уже были переданы Вооруженным Силам РФ и непосредственно примут участие в Специальной Военной Операции. До этого УВЗ осуществил очередную поставку 20 декабря минувшего года. Стоит отметить, что за счёт перехода на особый режим работы, «Уралвагонзавод» показал высокий темп производства.

Танки Т90-М оснащены одной из лучших систем ночного видеонаблюдения. Имея 125-мм основную пушку, боевая машина может похвастаться своей высокой эффективностью в танковых столкновениях, а комплекс динамической защиты третьего поколения «Реликт» с элементами комплекса "Афганит", делают Т-90М сложнопоражаемым для большинства боеприпасов и гранатометных систем.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ранее заместитель председателя Военно-промышленной комиссии - Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, о постепенной раскрутке отечественного ВПК на полную мощь, и что у России будет достаточно всех видов вооружения и боеприпасов.