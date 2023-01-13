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«Уралвагонзавод» передал очередную партию танков Т90-М в зону ведения СВО
Российский Военно-Промышленный Комплекс продолжает наращивать производственные мощности в различных видах вооружения
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  Пока США, Германия, Франция и Великобритания решаются кто первым начнёт поставки тяжёлых танков НАТОвского образца в поддержку Украине, российский Военно-Промышленный Комплекс продолжает набирать обороты. Нижнетагильский «Уралвагонзавод» уже успел отправить очередную партию новоиспеченных танков Т90-М «Прорыв».

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  12 января боевые машины уже были переданы Вооруженным Силам РФ и непосредственно примут участие в Специальной Военной Операции. До этого УВЗ осуществил очередную поставку 20 декабря минувшего года. Стоит отметить, что за счёт перехода на особый режим работы, «Уралвагонзавод» показал высокий темп производства.

  Танки Т90-М оснащены одной из лучших систем ночного видеонаблюдения. Имея 125-мм основную пушку, боевая машина может похвастаться своей высокой эффективностью в танковых столкновениях, а комплекс динамической защиты третьего поколения «Реликт» с элементами комплекса "Афганит", делают Т-90М сложнопоражаемым для большинства боеприпасов и гранатометных систем.

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 Ранее заместитель председателя Военно-промышленной комиссии - Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, о постепенной раскрутке отечественного ВПК на полную мощь, и что у России будет достаточно всех видов вооружения и боеприпасов.

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#россия #украина #нато #оружие #специальная военная операция #танки #т-90м #прорыв
4
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Шебуршоид
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