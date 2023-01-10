Как оказалось, целью проекта было собрать на одном пуле либо кошельке больше мощностей, чем у промышленных майнеров из Поднебесной



Кратко о том что произошло: пул "aleo 1st" дал майнерам на видеокартах возможность зарабатывать относительно неплохие деньги, учитывая среднюю доходность шахтёров последние 4 месяца, сдавая своё оборудование в аренду, для добычи криптовалюты Aleo. Как оказалось, целью проекта было собрать на одном пуле либо кошельке больше мощностей, чем у промышленных майнеров из Поднебесной. Какие именно мощности были необходимы - не уточняется, но известно, что команда пула превысила планку аж в три раза, и на 9 января 2023 года российские майнеры держали львиную долю общего хэшрейта тестовой сети Aleo.

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Согласно информации из разных источников, пул постепенно начал снижать вознаграждение майнеров, затем было принято решение ограничить вход на телеграм-канал разработчиков, а 11 января и вовсе будет составлен список майнеров с большими мощностями, которые будут продолжать добывать проекту токены Aleo и получать за этой вознаграждение в USDT. Разработчики объяснили такие изменения хамским поведением многих участников проекта и бессмысленностью в содержании слишком большого количества майнеров-дармоедов.

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Пока непонятно зачем именно арендаторам нужно было срочно обойти китайских майнеров, есть ли за это какая-то награда от самого проекта Aleo, или готовится что-то вроде атаки 51 процента, но большинство шахтёров вернутся к околонулевой доходности, либо дёрнут рубильник. Появилась надежда на то, что видеокарты вновь начнут падать в цене.