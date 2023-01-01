Когда продажа Nvidia GTX 1070 5 лет назад, может стать поводом для возбуждения уголовного дела





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Один из русскоязычных майнинг-блогеров проживающий в Латвии, столкнулся с весьма любопытной ситуацией в своей жизни. В далёком 2018 году наш герой продавал на торговой площадке SSLV актуальную по сей день видеокарту Nvidia GeForce GTX 1070 Palit GameRock. Договорившись с человеком на 410 евро, автор канала встретился с покупателем и после тестирования видеокарты сделка состоялась. Мужчина оплатил 300 евро наличными, а оставшуюся часть суммы, майнеру перевели на банковский счёт. На момент продажи ничего не предвещало беды, вполне стандартная ситуация, когда клиент оплачивает часть покупки наличкой, а часть банковской картой. Но спустя пять лет выяснилось, что сделка была частью мошеннической схемы.

В конце 2022 года блогеру поступает звонок от правоохранительных органов Латвии, с требованием явиться в отделение полиции для дачи показаний, так как на его имя поступило заявление от некого молодого человека, который обвиняет нашего героя в мошенничестве. Согласно заявлению потерпевшего, продавец договорился с ним о предоплате в размере 110 евро, но после перечисления денежных средств товар отправлен не был. Латвийская полиция судя по всему не до конца понимает суть происходящего. Однако, наш герой быстро сообразил в чем здесь обман.

По итогу мошенник получил скидку на товар в размере 110 евро, парень написавший заявление попал на эти самые 110 евро, а майнеру придётся доказывать свою невиновность в суде.

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Любопытен ещё тот факт, что полиция Латвии занялась сбором показаний, аж спустя 5 лет после принятия заявления от потерпевшего.