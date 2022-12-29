Среднебюджетная Nvidia RTX 3070, которую можно было приобрести дешевле 21 тысячи рублей теперь обойдёт дороже 30 тысяч

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За последние недели курс американской валюты устремился вверх, на момент записи статьи доллар США торгуется на Московской Бирже в диапазоне 72-73 рубля за условную единицу. С самого лета представители Министерства Финансов и Экономического Развития четко озвучивали комфортный для российской экономики курс иностранной валюты. Некоторыми лицами даже были обозначены сроки возвращения доллара к довоенным отметкам. Наверняка многие уже знают в чем причина такого ослабления рубля.

Естественно, ралли иностранных валют резко повысила конечную стоимость электроники поставляем из других стран. Курс американского доллара на внутри торговой площадки Aliexpress составил 81 рубль 34 копейки. Посмотрим насколько кардинально поменялись дела с покупками из поднебесной.

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Ранее этот 12-поточный камень можно было приобрести дешевле 8 тысяч рублей, за эти вы могли получить хоть и не самый свежий, но до сих пор актуальный процессор с пиковой частотой в разгоне 4.4 ГГц. Увы, есть ощущение, что мы нескоро увидим его по цене 7,500-8,000 рублей.

Хоть видеокарты это и отдельная тема, но стоит признать: Nvidia GeForce RTX 3070 за 21 тысячу рублей было отличным предложением, несмотря на не самое выдающееся исполнение в лице Zotac X-Gaming

Цена выросла почти на половину с ноябрьских распродаж, виной тому майнеры, акции, курсы валюты - неважно, есть факт повышение цены до 31 тысячи рублей. Вслед за этим последует и постепенное повышение цен на вторичном рынке, так как в большинстве случаев продавцы ориентируются на стоимость товара в каталоге Aliexpress. В свою очередь RTX 3070 не нуждается в представлении, одно из самых сбалансированных на сегодняшний день решений, позволит играть на ультра настройках в 2K разрешении и с трассировкой лучей. При этом не имеет на борту GDDR6x память, как у старших моделей, и чипы памяти всегда от компании Samsung. Одна из самых надёжных видеокарт от Nvidia 3000-ой линейки.

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В какой-то момент этого зверя можно было приобрести дешевле 20 тысяч рублей. Флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 870, приличная камера на 64 мегапикселя, быстрая зарядка на 67W, Amoled экран с частотой обновления картинки 120 Герц, всё это было доступно за 19,500-20,000 рублей. Теперь за эти деньги сложно найти смартфон с подобной начинкой.

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