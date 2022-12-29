Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
Среднебюджетная Nvidia RTX 3070, которую можно было приобрести дешевле 21 тысячи рублей теперь обойдёт дороже 30 тысяч
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

  За последние недели курс американской валюты устремился вверх, на момент записи статьи доллар США торгуется на Московской Бирже в диапазоне 72-73 рубля за условную единицу. С самого лета представители Министерства Финансов и Экономического Развития четко озвучивали комфортный для российской экономики курс иностранной валюты. Некоторыми лицами даже были обозначены сроки возвращения доллара к довоенным отметкам. Наверняка многие уже знают в чем причина такого ослабления рубля.

  Естественно, ралли иностранных валют резко повысила конечную стоимость электроники поставляем из других стран. Курс американского доллара на внутри торговой площадки Aliexpress составил 81 рубль 34 копейки. Посмотрим насколько кардинально поменялись дела с покупками из поднебесной.

  Любимчик геймеров и фанатов AMD - процессор Ryzen 5 5600 подорожал до 9,765 рублей

  Ранее этот 12-поточный камень можно было приобрести дешевле 8 тысяч рублей, за эти вы могли получить хоть и не самый свежий, но до сих пор актуальный процессор с пиковой частотой в разгоне 4.4 ГГц. Увы, есть ощущение, что мы нескоро увидим его по цене 7,500-8,000 рублей.

  Хоть видеокарты это и отдельная тема, но стоит признать: Nvidia GeForce RTX 3070 за 21 тысячу рублей было отличным предложением, несмотря на не самое выдающееся исполнение в лице Zotac X-Gaming

  Цена выросла почти на половину с ноябрьских распродаж, виной тому майнеры, акции, курсы валюты - неважно, есть факт повышение цены до 31 тысячи рублей. Вслед за этим последует и постепенное повышение цен на вторичном рынке, так как в большинстве случаев продавцы ориентируются на стоимость товара в каталоге Aliexpress. В свою очередь RTX 3070 не нуждается в представлении, одно из самых сбалансированных на сегодняшний день решений, позволит играть на ультра настройках в 2K разрешении и с трассировкой лучей. При этом не имеет на борту GDDR6x память, как у старших моделей, и чипы памяти всегда от компании Samsung. Одна из самых надёжных видеокарт от Nvidia 3000-ой линейки.

  Смартфон входящий в топ-5 популярнейших за 2022 год на Aliexpress - Poco F4

  В какой-то момент этого зверя можно было приобрести дешевле 20 тысяч рублей. Флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 870, приличная камера на 64 мегапикселя, быстрая зарядка на 67W, Amoled экран с частотой обновления картинки 120 Герц, всё это было доступно за 19,500-20,000 рублей. Теперь за эти деньги сложно найти смартфон с подобной начинкой.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #смартфон #aliexpress #видеокарта #процессор #цены #курс #poco
9
Показать комментарии (9)

Материалы по теме

NVIDIA скинула цену на GeForce RTX 4070 Ti ещё до официального релиза – в чём причина такой щедрости
NVIDIA может снизить цену RTX 4070 Ti до 799 долларов США — инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
15
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Mortal Shell
70
Основатель ЧВК "Моцарт" Энди Милберн рассказал об Украине и украинских военных
5
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
65
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
72
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
16
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
32
В Минкультуры РФ заявили, что российскому кинопрокату требуется около 300 отечественных фильмов в год
6
На МКС начались испытания уникального композита с защитой от радиации
+
Ryzen 7 5800X3D спас продажи AMD под Новый год, но новинки Intel теснят по всем направлениям
11
LG показала модуль камеры смартфона с настоящим оптическим телеобъективом
2
LG Innotek представила модуль камеры с оптическим телеобъективом на выставке CES 2023
+
США и Тайвань пытаются сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства
1
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
10
Российская «Транснефть» пошла на уступки Украине и согласна платить за прокачку нефти на 18% больше
31
На YouTube провели прямую трансляцию с демонстрацией всех планет Солнечной системы
1
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
6
Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
25
Фанат смог оптимизировать The Witcher 3 лучше CD Projekt RED: для этого ему потребовалось полмесяца
2
Спустя 2 года после релиза видеокарты NVIDIA продаются дороже рекомендованных цен даже в США
4

Популярные статьи

Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
41
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
58
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
50
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
67
Обзор саундбара Hisense HS312
7
Оверклокерская табуретка своими руками - апгрейд, который мы заслужили
134
Топ-9 устрашающих противников в видеоиграх
6
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
24
Интересная статистика Steam за 2022
14
Российский сверхзвуковой БПЛА «Охотник» замечен в зоне СВО – под ударом ПВО и РСЗО стран НАТО
13

Сейчас обсуждают

Спасти рядового Шешу
17:30
так Украина проигрывает же, и без могилизации бы задавили
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Кружит голову Василек
17:30
слитая, ты всегда это держи себе напоминанием что ты ватник
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
den fed
17:29
как там ракеты закончились ? Крым вернули ?
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Спасти рядового Шешу
17:29
пруфы прикрепляй Ватник (от мема Рашка Квадратный Ватник) — особо активный российский патриот, в силу своей необузданности получивший название русской стеганной куртки. Обычно наполняют разные форумы...
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
FireLine
17:29
Ипать ты тупой. Еще бы соловьева с киселевым процитировал
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
den fed
17:29
что бы задавить укрогадину !
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
VseUmrem
17:29
Когда курс был 65 на али свиньи хрюкали, что "вы все врете", а теперь что правда? Свидомиты. А так у нас и 4080 по 90к продавались, даже по 89, да да прямо в РФ(а не из Китая), и еще много чего, завид...
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
Кружит голову Василек
17:28
да это диванные кибер войска урины они орки и ватники, "Спасти рядового Шешу" эта так ещё и в порно снимается
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
CPretender
17:28
завидовать коренному жителю мааацковии?! ну нет уж, только не этому...
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Спасти рядового Шешу
17:28
кстати, если Украина проигрывает, зачем надо было мобилизацию на рабсии объявлять?
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем